Niente Hjulmand, hanno scelto Ederson: la Juve scarta il regalo

Emergono aggiornamenti di mercato particolarmente piacevoli per la Juventus di Igor Tudor e Comolli. Ecco le ultime

La ricerca di un mediano di pregio da parte della Juventus prosegue incessantemente nonostante la presenza di Douglas Luiz in rosa. Il brasiliano ha indubbiamente disatteso le aspettative derivanti da un assegno di svariate decine di milioni versato a favore dell’Aston Villa, rivelandosi poco costante e sin troppo lezioso, in particolare per il ruolo a cui avrebbe dovuto fare riferimento.

In molti durante l’anno hanno ipotizzato che il centrocampista classe 1998 dovesse avanzare per far valere le proprie qualità offensive e, soprattutto, per evitare brutti incidenti di percorso a pochi passi dalla porta.

L’esito di queste considerazioni è duplice: da una parte è probabile che i vertici bianconeri eviteranno fare i salti mortali per trattenere l’ex Manchester City a Torino, dall’altra è possibile che, anche nel caso in cui Comolli & co. dovesse scegliere di investire ingenti cifre su un nuovo mediano, Douglas Luiz possa restare per ricoprire un ruolo diverso. In tal senso sono emerse nelle ultime ore delle novità di rilievo sulla ricerca di un nuovo mediano da mettere a disposizione di Igor Tudor.

La Juve su Hjulmand: ecco cosa è cambiato

Accentratosi sempre di più nel corso delle ultime settimane all’interno del radar della Juventus, Morten Hjulmand nelle ultime settimane è divenuto oggetto di interesse da parte di diverse società in giro per il Vecchio Continente, che ne hanno riconosciuto la centralità all’interno degli equilibri tecnico-tattici dello Sporting CP.

Si tratta di un mediano dalle spiccate capacità di interdizione in fase di non possesso, ma a cui non si può di certo non riconoscere una spiccata dimestichezza con il pallone tra i piedi.

Per quanto concerne la fase di possesso il talento danese classe 1999 ha manifestato particolari qualità sul piano balistico, sia quando chiamato a calciare in porta, che quando ai compagni occorre un servizio di qualità.

Attenzionato di recente anche dal Manchester United, l’ex Lecce sembrerebbe essere stato superato nella lista dei desideri dei Red Devils da Ederson, tornato di moda nella corte di Amorim. Una notizia che permetterebbe alla Juve di guardare a Hjulmand con la consapevolezza di avere un ingombrante rivale in meno.