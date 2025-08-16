Scambio con Mourinho: la Juve fa fuori la Roma

Il calciomercato estivo è entrato ufficialmente nel suo ultimo quarto e nelle ultime ore stanno fioccando con frenesia le voci di mercato

Nonostante Manu Koné sia stato ritirato dal mercato in seguito ad un intervento tempestivo dei vertici giallorossi, alla Roma occorre comunque un innesto a centrocampo, in particolare per quanto concerne quel ruolo che a Gian Piero Gasperini risulta sostanzialmente imprescindibile: il jolly di centrocampo, in grado di smistare con qualità, ripiegare con convinzione in fase di non possesso, ma anche di inserirsi con gamba per andare direttamente a concludere l’azione.

Precisamente quelle caratteristiche che hanno portato il tecnico torinese ad insistere per vedere all’interno di Trigoria El Aynauoi, il quale, tuttavia, non potrà di certo essere l’unico esponente dotato di tali qualità a giocarsi un ruolo da titolare.

La soluzione? Rivolgersi al mercato, anche se, secondo quanto emerso di recente, pare che uno dei profili preferiti dal Gasp sia divenuto improvvisamente molto vicino ad una vecchia conoscenza dei giallorossi.

Mourinho scippa Gasp: occhi su Mckennie e scambio pronto

Il profilo in questione risponde al nome di Weston McKennie, le cui spiccate doti di versatilità sembrerebbero sposarsi a meraviglia con l’approccio dinamico e offensivo adottato di consueto da Gasperini.

Nelle ultime settimane il rinnovo di contratto del centrocampista statunitense con la Vecchia Signora (in questo momento è legato ai bianconeri da un contratto in scadenza nel giungo del 2026) è divenuto improvvisamente un ostacolo insormontabile e, all’interno delle pieghe di questa ostica trattativa sembrerebbe essersi inserito proprio lui… lo Special One.

Anch’egli da sempre intrigato dalle caratteristiche del texano, Mourinho, secondo quanto riportato da Juvelive.it, vorrebbe rinforzare il centrocampo del Fenerbahce e l’apertura di Comolli ad uno scambio potrebbe essere l’occasione giusta per concretizzare tale velleità.

L’altra pedina dello scambio risponde al nome di Sofyan Amrabat, vecchia conoscenza del calcio nostrano più rispondente alle esigenze bianconere di un mediano di qualità e sostanza. La Roma si troverebbe dunque a mani vuote a causa delle mosse di Mou.