Vlahovic in un top club europeo: affare ai titoli di coda

La situazione riguardante il centravanti serbo della Juventus sta diventando sempre più complicata da gestire e, soprattutto, da risolvere.

Se il mercato della Juventus appare come inchiodato a terra la responsabilità, seconda tanti. è ascrivibile soltanto ad un solo soggetto. Una convinzione che è ormai entrata nella testa della quasi totalità dei tifosi bianconeri che, infatti, si augurano di non vederlo più.

Era il 28 gennaio 2022 quando la Juventus pubblicava questo annuncio sul suo sito ufficiale:

“20 gol in 24 presenze, tra Serie A e Coppa Italia, nella prima parte del 2021/2022. E diventano 41, in 64 apparizioni, se andiamo a sommarli a quelli della stagione 2020/2021. Questi sono soltanto alcuni numeri, che possono essere racchiusi in due parole: attaccante totale. O, se preferite, Dusan Vlahovic, che da oggi è ufficialmente bianconero. E quale momento migliore per diventarlo se non nel giorno del suo ventiduesimo compleanno?“.

Tre anni e mezzo dopo quell’entusiasmo non c’è più e, per la verità, non sembra esserci più da almeno un paio di stagioni.

Dusan Vlahovic pronto per una nuova avventura europea?

Dusan Vlahovic ha rappresentato l’ultimo grande colpo, almeno a livello di costi, dell’era di Andrea Agnelli. Un acquisto pagato 80 milioni di euro con allegato un contratto faraonico perfino per la stessa Juventus.

Il serbo acquistato dalla Fiorentina avrebbe dovuto rappresentare il post-Cristiano Ronaldo e l’attaccante dei bianconeri per il successivo decennio. E’ stato un flop e non soltanto per colpa sua. Da due stagioni almeno la Juventus cerca di venderlo. Impresa quasi impossibile.

Riguardo il centravanti dei bianconeri arrivano aggiornamenti grazie a elnacional.cat che nero su bianco ha riportato quanto segue: “Nelle ultime settimane, gli intermediari hanno proposto il suo nome a diversi giganti europei, tra cui l’FC Barcelona“.

Un tentativo ambizioso e disperato allo stesso tempo che non ha portato, però, il frutto sperato. Infatti il club blaugrana, guidato da Hansi Flick, ha rispedito al mittente la proposta. Dusan Vlahovic non rappresenta il prototipo di attaccante che il tecnico tedesco predilige.

Da parte sua piena fiducia ai suoi tre attaccanti, Lewandowski, Ferran e Rashford. Il Barcellona non intende compiere altri investimenti. Nessuna speranza, quindi, per il classe 2000 serbo, di approdare al Camp Nou, nemmeno dovesse liberarsi a parametro zero.

Un momento soltanto apparentemente difficile per Dusan Vlahovic poiché ha comunque dalla sua un contratto da 12 milioni di euro netti per un’altra stagione con la Juventus. Il dramma finanziario pesa tutto sulla Juventus qualora non riuscisse a piazzarlo altrove.

Ed ogni giorno passa l’impresa appare sempre più ‘titanica’.