Accordo già ufficiale con la Roma: 13 milioni di euro

Il calciomercato giallorosso conosce un aggiornamento importante, in attesa che si chiudano altri affari

Dopo il Ferragosto di paura, caratterizzato dalla trattativa tra Inter e Roma per Manu Koné, le parole di ieri sera di Gian Piero Gasperini hanno tenuto ancora aperto il dossier riguardante il centrocampista francese, valutato non meno di 50 milioni di euro dai giallorossi. Una cifra mai raggiunta dai nerazzurri che, nel frattempo, stanno per incassare 17,5 milioni di euro per Zalewski e circa 15 milioni per Asllani.

Sul fronte acquisti, nelle prossime ore dovrebbe arrivare nella Capitale Leon Bailey, mentre si attende il via libera definitivo di Jadon Sancho dopo l’accordo da circa 20 milioni di sterline raggiunto con il Manchester United. Già prima dell’ultima amichevole contro il Neom, Gasp aveva fatto riferimento alla necessità di rinforzare l’attacco, ma nella sua testa mancano almeno altri due o tre rinforzi per avere una rosa all’altezza.

Calciomercato Roma, cessione già ufficiale

Una buona notizia per Frederic Massara e la famiglia Friedkin arriva, intanto, dalla Turchia. Grazie alla prima presenza in campionato di Tammy Abraham, infatti, è scattato oggi l’obbligo di riscatto da 13 milioni di euro in favore del Besiktas. Dopo i 2 milioni ricevuti per il prestito oneroso, la società capitolina riceverà dunque altro denaro fresco, anche se a rate.

Messa a bilancio già a giugno, anche la cessione dell’attaccante inglese ha consentito ai giallorossi di avvicinarsi molto al target di fine bilancio imposto dall’UEFA in materia di fair play finanziario e di pagare solo una multa in denaro per il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati. Sempre in tema di uscite, la cessione di Kumbulla al Maiorca si è materializzata con la formula del prestito con obbligo di riscatto a 8 milioni di euro.