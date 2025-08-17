Colpo dell’estate e sipario chiuso: il ‘Diavolo’ frega la Juve

La Juventus di Igor Tudor continua a lanciare messaggi positivi dal campo ma questo non esclude la possibilità di nuovi ingressi in rosa.

Il Trofeo Bortolotti è andato alla Juventus di Igor Tudor che ha battuto per 2-1 l’Atalanta di Ivan Juric. La sfida tutta croata è stata dunque vinta dal tecnico bianconero che, senza eccessivi ed ingiustificati entusiasmi, ha più di un motivo per essere soddisfatto.

La prima reta in bianconero di Jonathan David e la seconda rete consecutiva realizzata da Dusan Vlahovic, sempre più inquadrabile tra ‘color che son sospesi’, regalano qualche sorriso in casa Juventus anche se dal mercato ci si attende ancora qualcosa. Le prestazioni sul campo dei bianconeri lanciano messaggi positivi ma Igor Tudor chiede ancora un ulteriore sforzo.

Con l’ormai prossimo acquisto di Randal Kolo Muani il reparto offensivo dei bianconeri dovrebbe essere a posto, con o senza cessione di Dusan Vlahovic. A questo punto le attenzioni del duo Damien Comolli e François Modesto si dovrebbero concentrare sul centrocampo.

I Red Devils pronti allo ‘scippo’

Se per il l’attacco il nome di Kolo Muani era al primo posto, per il centrocampo bianconero, eliminato il sogno impossibile chiamato Sandro Tonali, il profilo più ammirato è quello di Morten Hjulmand, centrocampista danese dello Sporting Lisbona.

Sulle tracce del 26enne danese non vi, però, soltanto la Juventus. Anche il Manchester United di Ruben Amorim sta pensando al regista dello Sporting Lisbona. Questo perché, come rende noto, tbrfootball.com il Brighton non alcuna intenzione di cedere in questa sessione di mercato il suo gioiello Carlos Baleba, classe 2004, centrocampista camerunense.

Se il grande colpo si farà sarà per la prossima estate. Nel frattempo i Diavoli Rossi inglesi potrebbero diventare una pericolosa concorrenza per la Juventus per Morten Hjulmand. Come rivelato dai media portoghesi lo scorso 15 giugno è scaduta la clausola da 80 milioni di euro inserita nel contratto del centrocampista danese.

Pertanto chi intendesse acquisire le prestazioni del centrocampista danese dovrà trovare un accordo direttamente con il club lusitano. Operazione tutt’altro che facile. Juventus e Manchester United sono avvisate.