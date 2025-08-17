DIRETTA | Calciomercato Roma, intrigo Koné e attesa per Sancho – Le notizie del 17 agosto

La Roma di Gasperini e Massara è attualmente una delle società più attive sul mercato. Ecco tutti gli aggiornamenti minuto per minuto

Ore di fuoco tra i corridoi del centro sportivo Fulvio Bernardini, dove Gasperini e Massara stanno valutando con cura come impostare la tanto agognata rivoluzione offensiva che negli ultimi giorni ha monopolizzato chiacchiere e dicussioni tra i vicoli della città eterna.

Le trattative per portare Jadon Sancho e Leon Bailey a Trigoria sono agli sgoccioli e nelle prossime ore il popolo giallorosso si aspetta delle svolte in tal senso. Tutte le novità e gli aggiornamenti più rilevanti in merito al mondo giallorosso saranno vagliati dalla nostra redazione e poi riportati di seguito, nella diretta quotidiana di Asromalive.it.

09:19 – Fabrizio Romano prosegue sugli aggiornamenti relativi a Marash Kumbulla, il quale è in viaggio verso la Spagna per firmare con il Mallorca. Sei milioni più due di bonus alla Roma per il prestito, dato che la clausola di riscatto non è obbligatoria.

09:00 – A movimentare ulteriormente le voci intorno al suo futuro ci ha pensato lo stesso Jadon Sancho, il quale ha cancellato dal proprio profilo Instagram tutte le foto che lo ritraevano con maglie di calcio indosso. Il segnale è chiaro: l’esterno offensivo attende di sbarcare in una nuova destinazione.