Dybala via dalla Roma: gli offrono la maglia numero 10

L’argentino è finito nel mirino del club, pronto a far saltare il banco con una proposta immediata: la ricostruzione

Al rientro in campo contro il NEOM, Paulo Dybala è stato schierato da Gasperini in veste di rifinitore alle spalle dell’unica punta rappresentata da Ferguson nel 3-4-2-1 con il quale il neo allenatore della Roma sta provando a plasmare la sua squadra.

Fisiologicamente non al top della forma, pur rendendosi protagonista di alcuni spunti dei suoi, la ‘Joya’ non è riuscito ad incidere nel corso del test contro la compagine saudita. Un Dybala a pieno regime garantirà a Gasperini, che comunque non vede l’argentino come falso nueve, un ventaglio di soluzioni molto importante.

In attesa di chiari risvolti in chiave mercato – l’acquisto di esterni pure sta orientando le ultime manovre di Massara – il reparto offensivo continuerà ad avere nell’argentino il suo punto di riferimento da un punto di visto tecnico. Sia pure in sordina rispetto a quanto successo lo scorso anno, però, si sono riaccese le sirene estere per il numero 21 della Roma.

Calciomercato Roma, offerta per Dybala: nuovo colpo di scena

A farsene portavoce è il portale EGool.com che svela come sulle tracce di Dybala sia messo improvvisamente il Gremio, alla ricerca di nuove soluzioni con cui puntellare il proprio reparto offensivo. Intenzionato ad affondare il colpo per Arthur, con il cui entourage i dialoghi procedono spediti, il club gaucho si sta guardando intorno alla ricerca di soluzioni interessanti per l’attacco.

In tal senso, intenzionata a mettere le mani su un attaccante di classe, in grado di fornire il suo contributo anche in termini di assist e leadership, la compagine di Porto Alegre sarebbe pronto a formula una prima offerta da circa 100 milioni di real (poco meno di 16 milioni di euro) tra offerta alla Roma e ingaggio. Inoltre, per provare ad ingolosire Dybala, sarebbe pronta la prestigiosa maglia numero 10 (attualmente sulle spalle di Franco Cristaldo).

Esplicita richiesta di Mano Menezes, l’argentino viene considerato dal Gremio – almeno in linea ipotetica – la ciliegina sulla torta di un mercato approcciato con la volontà di fare la voce grossa. Ad ogni modo, finora non risultano offerte concrete provenienti dal Gremio. Diverse settimane fa si era parlato in modo piuttosto timido di sondaggi esplorativi effettuati dal Liverpool che però non hanno mai preso piede. A meno di clamorosi colpi di scena, il futuro della Joya sarà ancora alla Roma.