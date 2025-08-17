La Juve lo ha mollato: Conte corona il sogno di Giuntoli

Conte corona il sogno di Giuntoli, addio definitivo alla Juventus e colpaccio Napoli sul gong del calciomercato. Ecco l’annuncio.

Tante questioni di calciomercato continuano a tenere elevata e vivida l’attenzione degli addetti ai lavori del nostro campionato. Il mese di agosto, come noto, apporta sempre grandi novità e ribaltoni, soprattutto con l’avvicinarsi della nuova stagione e l’entrata nel vivo di una fase finale e potenzialmente decisiva della campagna acquisti. Lo stiamo vedendo con le tante questioni in casa Roma, ad esempio, dove Gasperini resta concentrato sugli aspetti di gioco, senza però snobbare le dinamiche centrali legate all’operato di Massara e colleghi.

Più in generale, sono tante le squadre ancora in costruzione per la stagione veniente, ormai distante meno di una settimana e pronta a regalare emozioni e rispondere alle tante domande e curiosità in seguito a strategie e cambiamenti adoperati fin qui da parte delle proprietà e dei direttori sportivi.

Zirkzee da Conte: annuncio clamoroso dopo l’infortunio di Lukaku

Tra le più attive fino a questo momento, come noto, c’è stato il Napoli campione di Italia, che ha saputo trattenere Antonio Conte grazie alle diplomazie e alle promesse di De Laurenttis, che ha fin qui lasciato intendere di voler continuare a vincere e mettere nelle mani del leccese una rosa con la quale competere ad alti livelli.

Gli investimenti non sono certamente mancati e, anzi, hanno permesso di integrare la squadra campione di Italia con profili funzionali e altisonanti, le cui qualità erano state certate esplicitamente da Antonio Conte. La qualità e l’imprevedibilità di Lang, ad esempio, assicureranno finalmente un valido erede di Kvaratskhelia dopo l’inattesa cessione di gennaio.

La priorità del Napoli, adesso, è però quella di intervenire eventualmente con dei colpi finali, alcuni dei quali parevano potere essere legati anche alle condizioni di Lukaku, infortunatosi nell’amichevole con l’Olympacos. Proprio a tal proposito, Paolo Paganini, ha così parlato ai microfoni di Rai Sport. “Ci sarà un’accelerata in generale. Il Napoli potrebbe valutare anche un investimento su una prima-seconda punta che su un esterno puro, alla luce dell’infortunio dell’attaccante belga Romelu Lukaku”.

“Sicuramente Conte e Manna stanno valutando anche questa situazione. A me risulta che ci sono stati dei contatti con l’entourage di Zirkzee, che è una punta di ruolo. Ora c’è da capire cosa ne pensa Conte dopo l’infortunio di Lukaku”.