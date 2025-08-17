L’Inter lo soffia alla Juve: affare a cifra tonda

Gli ultimi giorni del calciomercato sono notoriamente i più impegnativi per le varie dirigenze. Ecco le ultime sulle intenzioni dell’Inter di Chivu

Il tema Manu Koné ha letteralmente monopolizzato l’attenzione di tifosi e appassionati nel corso degli ultimi giorni, durante cui la permanenza del centrocampista francese sotto la gestione Gasperini è stata più volte messa in discussione.

La principale responsabile di tali indiscrezioni è ovviamente l’Inter di Beppe Marotta, che non ha alcuna intenzione di relegare la propria Inter ad una stagione di transizione. L’ex dirigente della Juventus e più in generale i vertici nerazzurri credono fermamente che Chivu possa raccogliere con efficacia il bollente e pesante testimone lasciato sulla panchina nerazzurra da Simone Inzaghi.

Sostituire uno degli allenatori più stimati al mondo non è certamente un compito da poco, in particolare se l’addio di quest’ultimo ha inaugurato una vera e propria scossa di terremoto all’interno dello spogliatoio.

Nelle ultime ore sono emerse novità in merito alle intenzioni dei nerazzurri, i quali dovranno necessariamente accogliere un nuovo centrocampista, che questo sia Manu Koné o un altro.

L’Inter non si arrende per Koné, ma prepara l’alternativa

Nonostante le insistenti voci che suggerivano il ritiro dal mercato di Manu Koné, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport non vi sarebbero indizi concreti che ciò sia avvenuto realmente e, al contrario, pare che se la Roma dovesse ricevere un’offerta importante, in grado di compensare la perdita del francese, si potrebbe aprire ad una cessione.

Secondo il quotidiano romano, infatti, Koné rimane in pole position nella lista dei desideri dei vertici nerazzurri che, tuttavia, nel caso in cui non si dovesse raggiungere un accordo con la Roma, avrebbero preparato delle alternative low cost. Tra i vari nomi spicca senza dubbio alcuno quello di Matt O’Riley, per il quale il Brighton pretende un bonifico in entrata intorno ai 30 milioni di euro e su cui fino ad adesso in Italia sembrava avere l’esclusiva la Juventus di Comolli.

Quella che l’Inter dovrebbe versare sarebbe un cifra comunque considerevole, ma di certo ben diversa dagli oltre 40 milioni a cui i capitolini avrebbero detto no per la cessione di Koné. Nel caso di O’Riley parliamo di un centrocampista in grado di ricoprire più ruoli, partendo dal mediano, passando per il centrocampista centrale, fino ad arrivare a quello di trequartista.

Difatti, nonostante la stazza piuttosto considerevole (189 centimetri di muscoli), il classe 2000 può contare su una qualità palla al piede in grado di premiare i movimenti dei compagni, oltre ad un’efficacia balistica non indifferente, che ha più volte messo in difficoltà i portieri degli estremi difensori della Premier League.