Nuovo incrocio tra Inter e Roma: la risposta è già arrivata

Calciomercato Roma e Inter, incrocio clamoroso dopo lo scenario Koné: la risposta è arrivata subito. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Le questioni con le quali gli addetti ai lavori di Trigoria continuano a fare i conti restano numerose, delicate e tra esse irrelate. L’importanza dell’attuale momento della campagna acquisti è confermata dalle stesse dichiarazioni e dalla posizione di Gian Piero Gasperini che, evidenziando le universali problematiche relative alle tempistiche del calciomercato, ha lasciato intendere di aspettarsi colpi ulteriori e importanti per la propria squadra dopo lo stallo di Massara e colleghi nel corso delle ultime tre settimane.

Gli eventi, ad ogni modo, non sono in alcun modo mancati e, anzi, hanno tenuto elevata l’attenzione dei tifosi e della stessa dirigenza giallorossa, che continua a muoversi su quel doppio scenario in Premier League orientato alla consegna di due trequartisti/esterni di assoluto livello per la squadra.

I presupposti delle due trattative restano diversi e gli stessi esiti potrebbero non essere scontati, al netto della grande fiducia fin qui maturata per Bailey. L’ex Leverkusen sembra ormai vicinissimo allo sbarco nella Capitale, in attesa della risposta definitiva di Jadon Sancho, passato in poco tempo da sogno quasi utopistico a nome concreto e spendibile per la Roma in queste battute finali di calciomercato.

Calciomercato Roma, nuovo intreccio con l’Inter dopo Koné: coinvolti Ndicka e Pavard

A generare una certa attenzione, come si ricorderà, è stata, però, anche la questione Manu Konè, con il centrocampista francese finito concretamente nel mirino dell’Inter durante le ore più calde di Ferragosto e, metaforicamente, anche del calciomercato. Uno dei pilastri di Gasperini, infatti, pareva destinato al club di Marotta, salvo la presa di posizione della stessa Roma che ha deciso di congelare qualsiasi dialogo o trattativa.

Le parole di Gasperini nella giornata di ieri avevano in realtà lasciato intendere come siano tutt’altro che da escludersi evoluzioni sul fronte delle uscite. Quanto emerge in queste ore, a tal proposito, lascia intendere come la posizione della Roma e quella dell’Inter possano ora intrecciarsi anche su un altro fronte, dopo la chiusura del sipario Koné. Ci riferiamo alle dinamiche legate al club saudita Neom SC, ultima avversaria nel tour di amichevoli affrontato dalla Roma fin qui.

Il club, che ha fermato la squadra di Gasperini sul 2 a 2 nella giornata di ieri al Benito Stirpe, era risultata tra le più attente alla posizione di Evan Ndicka, sin da inizio mercato considerato uno dei possibili elementi sacrificali per il Fair Play Finanziario. Ad ora, l’ivoriano ha continuato a vantare la centralità di fatto sempre avuta nella Capitale, con lo stesso club saudita mossosi nel frattempo su altri scenari. Tra questi, come si legge su Footmercato, ci sarebbe anche quello legato al nome di Pavard.

Il difensore dell’Inter piace, infatti, non poco al club arabo: la posizione del giocatore sarebbe stata presto ponderata, con un rifiuto nei confronti di scenari che comportassero un suo allontanamento dall’Europa. Lasciare l’Inter, nelle sue idee, può essere un’ipotesi considerabile solo per una permanenza nei maggiori campionati del nostro continente.