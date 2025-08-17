Rivoluzione Roma in attacco, è fatta: accordo e volo prenotato

Nelle ultime ore sono trapelate notizie decisive in merito alle trattative tanto discusse tra i corridoi di Trigoria negli scorsi giorni

Le prossime saranno ore decisive per definire la nuova natura tecnico-tattica della Roma di Gian Piero Gasperini, che ieri non ha brillato nella sfida con il Neom. In particolare per quanto concerne la fase offensiva il tecnico torinese si aspetta nuovi innesti di livello, che possano soprattutto fornire gamba e profondità alla manovra.

Negli ultimi giorni i vicoli della capitale sono stati invasi dalle voci in merito alle trattative in corso per Jadon Sancho e Leon Bailey, entrambi perfettamente compatibili con quelle caratteristiche da sempre ricercate dall’ex tecnico dell’Atalanta per i propri attaccanti chiamati a orbitare intorno alla punta. Nelle ultime ore sono emerse delle novità di rilievo relative proprio a queste due chiacchieratissime operazioni.

Due operazioni che fino ad una manciata di ore parevano possibili anche e soprattutto grazie alla cessione di Manu Koné, il quale, adesso, è improvvisamente divenuto il nome più certo e indelebile della lista degli incedibili. Ciononostante nel corso della giornata di ieri è filtrato ottimismo sulla possibilità di portare comunque i due esterni offensivi nella capitale.

Oggi, tuttavia, sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport vi è stato un doppio aggiornamento… da una parte una notizia a dir poco incoraggiante, dall’altra una che potrebbe caricare di scetticismo la fattibilità di una delle due operazioni.

Bailey ad un passo, Sancho si allontana? Le ultime

Secondo il noto quotidiano sportivo la Roma e l’Aston Villa avrebbero sostanzialmente concordato gli ultimi dettagli della trattativa utile a portare il giamaicano nella capitale, il quale appariva già abbondantemente convinto della prospettiva giallorossa.

Con grande probabilità si chiuderà per un prestito oneroso di 3 milioni di euro con un riscatto intorno ai 20. Il calciatore sarebbe addirittura atteso nella citta eterna nella giornata di domani. Sulla sponda Sancho, al contrario, sembrerebbero esserci ancora dei nodi da scogliere in particolare per quanto concerne la volontà dello stesso calciatore, il quale, a differenza dello United (con cui la Roma avrebbe chiuso un accordo), sembrerebbe intenzionato ad aspettare nuove offerte da parte di altre società prima di prendere una decisione definitiva. Inoltre, per chiudere quest’eventuale seconda operazione i giallorossi dovrebbero cedere una pedina.