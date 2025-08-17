Roma sbloccata, Pellegrini ‘prenotato’: ribaltone rossonero

Il mercato della società giallorossa deve ancora ‘dare’ qualcosa. Le parole di Gian Piero Gasperini sono state l’ennesimo allarme. Novità a breve?

Allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone la Roma di Gian Piero Gasperini ha chiuso il suo ciclo di amichevoli estive. Sabato prossimo sarà già campionato ed allo Stadio Olimpico i giallorossi sfideranno il Bologna di Vincenzo Italiano.

Il 2-2 finale maturato contro il club saudita del Neom non ha convinto appieno il tecnico di Grugliasco che, ancora una volta, è ritornato sui presunti ritardi sul mercato della società giallorossa:

“Star fermi a me non piace, è più di 20 giorni che siamo fermi sul mercato. Se possibile bisogna fare ancora qualcosa senza perdere giocatori. Quello che la società deve fare è chiaro, io sono stato chiarissimo. Speriamo di poterlo fare”.

Gian Piero Gasperini ha nuovamente sottolineato come la perdita di Manu Koné sarebbe una perdita importante per la Roma ma, da questo punto di vista, la società giallorossa ha risposto chiaramente chiudendo definitivamente la trattativa con l’Inter per il centrocampista francese. Ma in casa Roma potrebbe esserci, però, una nuova uscita: Lorenzo Pellegrini.

Un nuovo addio a Trigoria?

L’indiscrezione di mercato riguardante la Roma l’ha fornita transferfeed.com che ha riferito del forte interessamento del Bournemouth per il centrocampista della Roma, Lorenzo Pellegrini.

Direttore sportivo del club rossonero britannico è Tiago Pinto, ex d.s della società giallorossa. Il Bournemouth insegue il 29enne centrocampista romano il cui contratto con la società capitolina scadrà il prossimo 30 giugno. Al momento non vi sono segnali che conducano ad un’ipotesi di rinnovo con la Roma, lasciando pertanto aperti tutti gli scenari possibili.

Lorenzo Pellegrini preferirebbe rimanere alla Roma ma è comunque disponibile a valutare nuove opportunità che soddisfino le sue richieste e quelle della società capitolina. Il mercato giallorosso è ancora in piena attività. In queste ultime fasi di mercato è possibile ipotizzare nuove uscite che preludano poi a nuovi ingressi.

Nuovi ingressi che appaiono quasi ‘imposti’ dalle ultime dichiarazioni di Gian Piero Gasperini. E sabato prossimo è già campionato. Ore 20.45: Roma-Bologna.