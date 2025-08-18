DIRETTA | Calciomercato Roma, fiato sospeso Sancho e sprint per Bailey – Le news del 18 agosto

Numerose le trattative che vedono direttamente o indirettamente coinvolti i capitolini: ecco tutta la carrellata di notizie in diretta

Prime ore di una settimana che si preannuncia molto calda per la Roma, al centro di molte trattative di mercato sia in entrata che in uscita. Sul fronte acquisti, la pista più calda è sicuramente quella che porta a Bailey: il blitz nella Capitale del padre, nonché agente dell’esterno dell’Aston Villa, è stata un’altra tessera di un mosaico che si sta ormai componendo.

Se per il jolly giamaicano è ormai solo questione di tempo, servirà molto più lavoro diplomatico per chiudere il cerchio con Sancho: l’esterno inglese si è preso del tempo per valutare la proposta giallorossa. Sono attese novità anche in uscita: la permanenza di Dovbyk è tutto tranne che scontata, così come quella di Pellegrini, nel mirino di diversi club di Premier League. Segui con noi tutte le indiscrezioni e le trattative di giornata:

08:32 – Dopo le difficoltà incontrate durante l’affare Sancho, i giallorossi starebbero virando sul profilo di Jonathan Rowe, giovane ed esuberante esterno offensivo del Marsiglia. A comunicarlo La Gazzetta dello Sport.