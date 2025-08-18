Grave infortunio e addio Roma: nuovo bomber in Serie A

Arriva un infortunio piuttosto grave in una big di Serie A che può cambiare le carte in tavola per il mercato della Roma. Un nuovo bomber per una rivale

Massara sta cercando di incastrare tutti i tasselli e per questo c’è bisogno anche di alcune cessioni importanti per trovare la quadra. L’attacco secondo Gasperini andrà rivoluzionato e una big del nostro campionato può venire in soccorso per sbloccare la situazione.

Il mercato degli attaccanti in Serie A sta per prendere una decisa sferzata in queste ultime ore. Molte big devono ancora sistemare il proprio reparto avanzato e di tempo a disposizione ne manca sempre meno. La Juventus sta per sciogliere i dubbi su Vlahovic e tiene in caldo l’ipotesi Kolo Muani, il Milan deve affiancare qualcuno a Gimenez e Leao e sta aspettando di capire se Hojlund potrà essere la soluzione adatta. La Roma è ancora bloccata dalla permanenza di Dovbyk ma vorrebbe accontentare Gasperini con un nome nuovo al posto del 9 ucraino. In tutto questo si è aggiunto anche il Napoli, che con Lucca e Lukaku era coperto, ma deve fare i conti con l’infortunio di quest’ultimo.

Secondo quanto riportato dal comunicato ufficiale della società partenopea, una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra, con 4 mesi di stop e possibile operazione. Uno stiramento di entità piuttosto grave e una riabilitazione lunga, specie per un giocatore dalla muscolatura super sviluppata come Big Rom. Per questo Antonio Conte ha bisogno di un altro giocatore in quel ruolo e sta pressando la sua società.

L’infortunio di Lukaku cambia il mercato: Dovbyk interessa al Napoli

Artem Dovbyk interessa al Napoli. Questa è la notizia, riportata anche dai colleghi di calciomercato.it, che può cambiare le carte in tavola sia per il mercato dei partenopei che per quello della Roma. L’operazione potrebbe essere condotta chiaramente solo in prestito. Il centravanti ucraino libererebbe uno slot importante a Trigoria e Massara sarebbe libero di affondare il colpo su Krstovic, l’attaccante richiesto da Gasperini.

Tra l’altro il montenegrino piace anche a Conte, ma se fosse possibile prendere l’ex Girona senza esborso economico ecco che l’operazione con il Lecce passerebbe in secondo piano. Al momento non è stata ancora aperta nessuna trattativa ma la base per arrivare ad un possibile affare c’è tutta. Vedremo se in questi pochi giorni che restano alla chiusura della finestra estiva si riuscirà a far quadrare i conti.