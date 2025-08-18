Infortunio Lukaku e addio Milan: il bomber va da Conte

L’infortunio di Lukaku sta cambiando le sorti del mercato di Serie A: il sostituto per Conte può essere un grave danno per il Milan di Allegri

I rossoneri sono alla ricerca di un bomber ma le mosse di De Laurentiis possono destabilizzare il lavoro di Tare. Entrambi i club italiani vorrebbero pescare un bomber dalla Premier League e per l’esattezza dalla stessa squadra. Uno dei due dovrà virare altrove.

Lukaku ha riportato un infortunio più serio del previsto. Inizialmente si era parlato di uno stop di un paio di mesi massimo, mentre dagli accertamenti strumentali a cui si è sottoposto il centravanti belga, si è capito che la lesione alla coscia sinistra è piuttosto seria, tanto da richiedere forse anche l’intervento chirurgico. Come accaduto per Pellegrini e Dybala alla Roma, si potrebbe arrivare ad uno stop di circa 4 mesi, qualora fosse davvero necessario finire in sala operatoria.

Lukaku aveva disputato tutto il ritiro precampionato con Antonio Conte ed era tirato a lucido per l’inizio della stagione. Ora se tutto andrà bene lo si rivedrà in campo con il nuovo anno, dopo Natale. Chiaramente il Napoli non può restare con il solo Lucca in rosa, anche perché Simeone e Raspadori sono già stati ceduti al Torino e all’Atletico Madrid rispettivamente. Serve un altro innesto e tra i vari nomi di Dovbyk e Krstovic, c’è un profilo che piace particolarmente a Conte.

Il Napoli vuole Zirkzee per sostituire Lukaku: Manna è già al lavoro

Prima di chiudere per Lucca, il ds del Napoli Manna, aveva sondato il terreno per Zirkzee dello United. All’inizio del mercato, però, il ragazzo non poteva essere ceduto in prestito. Le cose con il passare delle settimane sono cambiate e ora si potrebbe arrivare ad una fumata bianca.

Secondo quanto riportato dal giornalista di OggiSport, Michele De Blasis, sul proprio profilo X: “Nelle scorse ore il #Napoli ha fatto dei sondaggi con Joshua Zirkzee. Uno tra l’ex Bologna e Hojlund può lasciare il Manchester United, che però spara alto nelle richieste. Antonio Conte ha chiesto Zirkzee a Manna già ad aprile”.

Secondo la stessa fonte solo uno tra Hojlund e Zirkzee verrà lasciato andar via in prestito dallo United e questo complicherebbe i piani del Milan in caso di arrivo dell’olandese al Diego Armando Maradona. Ad ogni modo, almeno per il momento, non arrivano segnali concreti di apertura da parte dello United al prestito di Zirkzee. Lo scenario però resta in evoluzione.