Juventus, nuovo affare nella bufera: “Lo mandano in tribuna”

Ribaltone clamoroso e nuovo affare nella bufera, la Juventus sembra non trovare pace in questo calciomercato. “Lo mandano in tribuna”.

Le questioni con le quali Comolli e colleghi continuano a interfacciarsi sono numerose e rispecchiano bene le esigenze vivide e concrete di una Juventus chiamata al dover intervenire prontamente sul calciomercato in queste battute finali di agosto. L’operato della Vecchia Signora, finora, è stato attento e pragmatico, con interventi mirati e conferme importanti, senza risultare, però, ancora bastevole per definire la squadra di Tudor completa.

Sono numerosi, infatti, gli scenari aperti e coi quali necessariamente fare i conti in queste ultime due settimane per apportare le limature definitive alla squadra con la quale Tudor si è meritato un’ulteriore chance di permanenza in panchina dopo la qualificazione alla Champions League. Non solo, però, la grande attesa per i rinforzi finali, ma anche quella relativa alla gestione per alcune questioni tutt’altro che semplici e legate ad una pluralità di scenari ormai noti. Tra questi, ovviamente, resta apertissima quella legata al futuro di Dusan Vlahovic, al centro di speculazioni e attese sin da inizio mercato e, in realtà, oggetto di discussione già durante la passata stagione.

Vlahovic e un futuro tutto da scrivere: ribaltone con Kolo Muani dopo Atalanta-Juve

La situazione resta semplice quanto complessa, con una posizione contrattuale che pare rendere abbastanza immediato il comprendere quale sia la strada ideale da percorrere. A meno di un anno dalla scadenza fissata al 2026 e al termine dell’ennesima stagione disputata al di sotto delle aspettative, Vlahovic è ancora al libro paga della Juventus. Quest’ultima, dal proprio canto, ha cercato a più riprese di trovare una soluzione, scontrandosi però con diversi ostacoli.

La mancata volontà del serbo di rinnovare e mettere i bianconeri nella giusta condizione per poter guardare una felice soluzione in uscita è stato uno dei principali, unitamente all’incapacità di assecondare le rispettive richieste di club e giocatore per separare le due strade nel corso di questi mesi. Interessi e avances, oltre che dall’Italia e dal Milan, erano arrivate soprattutto dalla Premier League, senza far registrare, però, dei concreti sviluppi. A meno di una settimana dall’inizio del campionato, dunque, Vlahovic è ancora un giocatore della Juventus, con la cui casacca ha alternato prestazioni positive ad altre meno appariscenti durante la pre-season.

A colpire l’occhio, in queste ore, è stata, però, la sua prestazione durante l’amichevole con l’Atalanta di sabato sera. Nello specifico, non sono mancati confronti anche con Kolo Muani, sulle cui tracce Comolli e colleghi si muovono da tempo, senza però aver trovato ancora una quadra per il suo ritorno in bianconero dopo i sei mesi in prestito. Chiarissimo, a tal proposito, il punto di vista di Luigi Chiarello, che scrive su X: “Siamo alle solite: Vlahovic regge i contrasti, dà verticalità, parte negli spazi, fa sponda e segna. Sempre. Ha una media notevole. Però alla Juventus preferiscono spendere 60 mln per uno che al PSG mandano in tribuna. E ha i goal di un difensore. Mi chiedo perché”.