Messi fuori squadra dopo la lite: assist al bacio per la Roma

Il mercato della Roma non si è ancora concluso. Frederic Massara prova a portare a Trigoria i rinforzi chiesti con insistenza da Gian Piero Gasperini.

Sabato sera sarà già campionato. Per la Roma di Gian Piero Gasperini il primo avversario sarà il Bologna di Vincenzo Italiano che tornerà allo Stadio Olimpico a poco più di tre mesi dalla splendida vittoria in Coppa Italia ottenuta contro il Milan.

Una sfida impegnativa per la Roma che ha appena concluso i suoi test pre-campionato. Amichevoli che hanno lasciato sul campo non pochi dubbi che il tecnico Gian Piero Gasperini non si è nemmeno sforzato di tenere nascosti. La Roma, secondo il tecnico di Grugliasco, è ancora incompleta e di tempo per sistemare le cose ve n’è sempre di meno.

Il direttore sportivo, Frederic Massara, sta cercando di soddisfare appieno le richieste del suo allenatore ma non sempre le risposte che si ricevono sono quelle sperate. E’ il caso dell’attaccante inglese del Manchester United, Jadon Sancho, inseguito dalla Roma, nonché a lungo anche dalla Juventus, che parrebbe ormai ad un passo dall’accordarsi con il Besiktas.

Dalla Francia buone nuove per il mercato della Roma

Novità che spingono la società giallorossa a resettare quanto fatto nell’ultimo periodo in tema di attaccante esterno e puntare dritto verso un altro nome.

Un assist al bacio per il direttore sportivo della Roma potrebbe arrivare dalla Ligue 1. C’è maretta all’interno dell’Olympique Marsiglia dopo la furibonda lite avvenuta venerdì sera negli spogliatoi dopo che la formazione guidata Roberto De Zerbi è uscita sconfitta dalla sfida contro il Rennes.

La conferma è arrivata da rmcsport.bfmtv.com che ci informa riguardo la decisione del club transalpino di escludere, temporaneamente, dalla prima squadra l’ex Juve, Adrien Rabiot e Jonathan Rowe. Una novità che è stata accolta favorevolmente dalla parti di Trigoria. Ormai sfumato infatti l’inglese Jadon Sancho, la Roma potrebbe puntare sull’inglese dell’OM.

La lite con Adrien Rabiot allontana infatti sempre più Jonathan Rowe dall’Olympique Marsiglia e la Roma è pronta a cogliere questa opportunità. L’esterno inglese è valutato dal club transalpino una cifra attorno ai 20 milioni di euro. Occorre, però, fare in fretta.