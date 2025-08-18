Non solo Inter, un’altra big italiana su Koné | ASRL

Assalto dell’Inter respinto ma nuova chiamata per il centrocampista francese della Roma

Al termine dell’amichevole contro il Neom, Gian Piero Gasperini ha rilasciato dichiarazioni parzialmente allarmanti per i tifosi della Roma, che pensavano di aver definitivamente scongiurato lo spauracchio di una cessione di Manu Koné. Ricordando la spada di Damocle del fairplay finanziario, il tecnico piemontese non ha escluso una cessione del centrocampista o di un altro big entro la fine del calciomercato.

Come è noto, il nazionale transalpino è stato al centro di una trattativa lampo con l’Inter che, tuttavia, non è arrivata alla valutazione da circa 50 milioni di euro fatta dal club giallorosso. Nel caso in cui non dovessero arrivare a Lookman, non è escluso che i nerazzurri possano tornare alla carica con un’offerta migliore. Anche perché nei prossimi giorni potrebbero incamerare circa 35 milioni di euro dalle cessioni di Zalewski e Asllani.

Non solo Inter, Koné piace alla Juve

Il club lombardo non è tuttavia l’unico che spera di cedere alcuni esuberi nei prossimi giorni. La Juventus, ad esempio, è in trattative molto avanzate con il Nottingham Forest per Douglas Luiz sulla base di circa 30 milioni di euro. Altri soldi potrebbero arrivare dalla cessione di Nico Gonzalez all’Atletico Madrid e, oltre che per il ritorno di Kolo Muani, buona parte dell’incasso verrà destinato all’arrivo di un nuovo centrocampista.

I nomi che piacciono maggiormente alla Continassa restano quelli di Matt O’Riley e di Morten Hjulmand, ma non sono le uniche piste considerate. Stando alle informazioni in possesso di Asromalive.it, infatti, Damien Comolli stima molto anche Koné. Venuto a conoscenza della non incedibilità del calciatore, il direttore generale bianconero ha effettuato dei sondaggi esplorativi con l’entourage del ragazzo per conoscere i parametri economici di un’eventuale operazione con la Roma.

Allo stato attuale, non esiste ancora nessuna trattativa concreta. Né al centrocampista, né a Trigoria sono arrivate offerte ufficiali da parte della Vecchia Signora che deve avere certezze sul fronte cessioni, prima di fare mosse ufficiali per un obiettivo così costoso. Sullo sfondo, ci sono anche Bayern Monaco, PSG, Tottenham e altre squadre di Premier.