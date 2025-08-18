Rescissione con la Juve: l’accordo è saltato

Nell’ultimo quarto della sessione di mercato la Juventus dovrà necessariamente ingranare un’altra marcia per colmare le lacune ancora presenti nell’organico a disposizione di Igor Tudor

Il popolo bianconero sta vivendo un periodo storico piuttosto controverso, in cui la storica consuetudine di orbitare intorno ai primi posti della classifica appare oramai quasi come un ricordo lontano. I periodi di crisi, come noto, portano a divisioni e, difatti, la sensazione è che in questo momento la tifoeria bianconera sia spaccata in due.

Da una parte coloro i quali vedono in Tudor un condottiero dal sangue bianconero, capace di adattarsi alla squadra a disposizione (che sempre per questi sostenitori ottimisti, al netto di alcune lacune, è composta da elementi di alto valore) senza l’ossessione di applicare ottusamente le proprie idee; dall’altra chi denuncia un grave ritardo sul mercato e, soprattutto, chi avrebbe di gran lunga preferito un allenatore dalle idee chiare e dal blasone più altisonante, in grado di donare alla Vecchia Signora una personalità ben definita.

Intanto, mentre stanno lavorando per assicurarsi la luccicante qualità del mancino di Edon Zhegrova e per comprendere il futuro prossimo di Dusan Vlahovic, i vertici bianconeri sono impegnati per definire una nuova operazione.

Juve, addio Arthur? Si complica anche il ritorno in patria

L’avventura di Arthur tra i corridoi della Continassa è senza dubbio alcuno una delle vicende meno esaltanti del recente passato bianconero, dato che l’ex Liverpool era giunto a Torino forte di aspettative rosee e di un’esperienza al Barcellona tutt’altro che negativa.

Il classe ’96 ha tuttavia fatto rimpiangere da subito Miralem Pjanic, il quale fu incluso nello scambio con i blaugrana, iniziano un lungo e caotico percorso di prestiti in giro per il Vecchio Continente (Fiorentina, Liverpool e Girona).

Nelle ultime settimane sono riemerse a corteggiare i vertici bianconeri società come il Real Betis o il Besiktas, ma nulla di concreto è emerso dai timidi colloqui avvenuti. Nelle ultime ore, tuttavia, è emersa una prospettiva più plausibile, relativa ad un possibile ritorno in patria al Gremio. I brasiliani hanno infatti manifestato vivo interesse nei confronti di un rientro del mediano classe 1996.

Tra i corridoi della Continassa, secondo quanto riportato da Michele De Blasis, pare tuttavia che non vi sia alcuna intenzione di alimentare speranze su una possibile cessione a titolo gratuito, che causerebbe una fastidiosa minusvalenza. Lo stesso Arthur si sarebbe manifestato scettico rispetto a tale scenario, poiché intenzionato a rimanere nel Vecchio Continente.