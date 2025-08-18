Un altro Lookman per Gasperini: la Roma va oltre Sancho

Emergono succulente novità relative alla tanto chiacchierata ricerca da parte di Massara e Gasperini di un esterno offensivo

Nel corso dell’amichevole con il Neom, Gian Piero Gasperini non è apparso affatto soddisfatto in panchina e la sensazione è che la sua frustrazione non sia legata soltanto a ciò che stava avvenendo nel rettangolo verde, ma anche e soprattutto a ciò che non stava accadendo ai vertici della società giallorossa.

Il tecnico torinese di fronte alle telecamere (dove ogni reazione e sentimento come ben sappiamo viene calmierato a favore della diplomaiza) ha più volte ribadito con convinzione e urgenza la necessità di accogliere ancora un considerevole numero di calciatori in rosa, visto e considerato che alla Roma occorrono ancora due esterni offensivi di gamba (Bailey è ad un passo), un centrale difensivo dinamico che risulti finalmente compatibile con la caratteristica difesa alta del nuovo allenatore della Roma, un centrocampista di inserimento e, nel caso in cui Dovbyk dovesse partire, anche un centravanti titolare.

Insomma… a cinque giorni dall’inizio del campionato Massara e colleghi hanno un bel da fare e Gasperini avrà davvero poco tempo per lavorare con i nuovi arrivati. Emergono novità di rilievo in merito alla ricerca di un esterno offensivo.

Niente Sancho? Ecco il nuovo Lookman

Dei due affari tanto chiacchierati negli scorsi giorni pare che soltanto Leon Bailey sia attualmente una strada certa, il che, vista l’esigua quantità di tempo a disposizione, avrebbe spinto i vertici capitolini ad abbandonare il sentiero Sancho.

Al suo posto Massara avrebbe riposato nuovamente gli occhi su un obiettivo credibile: Jonathan Rowe. Si tratta di un esterno classe 2003 per il quale, se dovessimo riassumerne le caratteristiche nel minor tempo possibile, potremmo citare Ademola Lookman come sinonimo calcistico.

Il brevilineo attaccante inglese, infatti, ha ricoperto una considerevole quantità di ruoli nel corso della sua breve carriera, il che testimonia con evidenza una particolare versatilità, assicurata dalla spiccata qualità palla al piede e dalla rapidità nei primi passi. Gasperini potrebbe infatti adottarlo in diverse posizioni, ma in particolare in quell’affascinante ibrido tra esterno e seconda punta dove proprio Lookman ha conosciuto la propria fortuna.