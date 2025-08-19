35 milioni e addio Vlahovic: ha già svuotato l’armadietto

Nelle ultime ore sono emersi aggiornamenti di rilievo in grado di dissipare le nubi intorno al misterioso futuro di Dusan Vlahovic

Il tema relativo ai centravanti è da sempre uno dei più appassionanti per i tifosi di tutto il mondo, che nella figura della punta intravedono il senso stesso di uno sport in cui l’obiettivo principale è quello di insaccare il pallone in rete. La punta è notoriamente quella pedina a cui la squadra si rivolge per cercare il gol, anche se, nelle ultime due decadi, numerose tendenze hanno messo in discussione tale abitudine.

Basti pensare alla figura del falso nueve, il quale si abbassa per creare spazi utili ai compagni di reparto e per smistare il pallone in fase di impostazione. Insomma… il calcio è in continua evoluzione e la stagione da poco conclusasi lo testimonia con particolare evidenza.

La gran parte dei centravanti della massima lega italiana, infatti, ha manifestato una serie di difficoltà evidenti nello svolgere il consueto compito di accumulare marcature. Basti pensare ai modesti numeri fatti registrare dalle punte delle big come Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Artem Dovbyk, Dusan Vlahovic, Valentin Castellanos, Romelu Lukaku e Santi Gimenez.

A salvarsi ecco soltanto Retegui e Moise Kean. Ora, ad una manciata di giorni dalla conclusione del calciomercato, le varie big della massima lega italiana dovranno trovare la soluzione per interrompere questa nefasta tendenza e, nel farlo, si dovranno ribaltare alcune già flebili certezze.

Sorloth-Simeone ai ferri corti: Vlahovic nel mirino dell’Atletico

L’infortunio di Romelu Lukaku non ha fatto altro che smuovere ulteriormente una serie di precari equilibri che dovranno necessariamente cedere per far spazio al nuovo assetto della massima lega italiana. Il Napoli dovrà infatti rivolgersi al mercato con urgenza per trovare una soluzione entro la fine del mercato, il che non fa altro che aggiungere un ingombrante rivale alla corsa che svariate big stanno compiendo per aggiudicarsi un nuovo attaccante centrale.

Tra queste ecco la Juventus di Igor Tudor, all’interno della quale Dusan Vlahovic appare oramai come un corpo estraneo, ad un passo dall’addio. Il centravanti serbo, ad esclusione delle prime settimane in bianconero, non ha mai realmente conquistato una propria dimensione tra le fila della Vecchia Signora e ora, anche per liberarsi dal penso di un ingaggio faraonico, i vertici torinesi ne hanno sancito la probabile uscita.

In tal senso interviene a gamba tesa la parabola professionale di Alexander Sorloth, la cui avventura sotto la gestione del Cholo Simeone appare oramai agli sgoccioli. Anche nel suo caso non è scattata la scintilla, il che, secondo quanto riportato da José Ignacio Fernandez – giornalista dell’ABC -, ha portato il norvegese a esprimere la volontà di abbandonare Madrid. La stessa fonte ha poi riportato come proprio Dusan Vlahovic appaia a Simeone come un’opzione particolarmente ghiotta.