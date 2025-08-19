Accordo con la Juventus: la Roma sblocca l’affare da 30 milioni

A pochi giorni dalla conclusione della sessione estiva, il calciomercato di Juve e Roma è pronto a sbloccarsi definitivamente per quanto concerna il reparto offensivo

Le ultime due settimane di agosto sono notoriamente le più frenetiche dell’anno per quanto concerne il calciomercato e, nel corso di quest’estate in particolare, gli ultimi giorni della sessione sembrerebbero essersi caricati di un’importanza ancor più marcata.

Difatti, ad una manicata di giorni dall’inizio del campionato, numerose big della massima lega italiana sono infatti ancora indaffarate nella definizione di un organico che risulti in linea con le aspirazioni fissate a fine stagione 2024/25.

Basti pensare che anche il Napoli di Conte, ovvero fino a qualche ora fa l’unica squadra che appariva realmente solida e pronta ad affrontare la Serie A 2025/26 con degli obiettivi chiari e raggiungibili, è attualmente impegnata nella ricerca di un sostituto di Romelu Lukaku, il che non farà altro che affollare ulteriormente il mercato con un ingombrante rivale.

Difatti, squadre come la Juventus di Tudor o la Roma di Gian Piero Gasperini devono ancora conquistare il lusso di una formazione titolare all’altezza delle aspettative, con una particolare attenzione dei tifosi rivolta alla fase offensiva. In entrambi casi, infatti, nelle prossime ore sarà indispensabile risolvere alcuni temi offensivi, su cui di recente sono emersi aggiornamenti di rilievo.

Addio Nico e posto a Zhegrova: la Juve vuole chiudere

L’approdo di Bailey non basterà a saziare la fame di gamba e qualità del Gasp, che ora pretende una punta nel caso in cui Dovbyk dovesse salutare Trigoria e un jolly d’attacco che possa compensare il mancato affare Sancho.

In quest’ottica, come riportato da Tuttosport, appare piuttosto puntuale la probabile uscita di Nico Gonzalez dalla Juventus, dato che il talentoso fantasista argentino può ricoprire sostanzialmente ogni ruolo della linea offensiva (naturalmente la sua predilezione va alle fasce, ma ha dimostrato più volte di poter danzare intorno alla punta come trequartista o addirittura di poter guidare l’attacco come falso nueve).

Un affare che permetterebbe alla Juventus di affondare definitivamente il colpo per Edon Zhegrova, la cui permanenza al Lille appare oramai traballante. Momblano avrebbe infatti dichiarato a Juventibus come la Vecchia Signora sia giunta ad un accordo con il calciatore. Si tratta di un esterno destro dalle spiccate qualità tecniche, che del dribbling ha fatto la propria arma più tagliente.

Insieme a Conceicao e Yildiz formerebbe una triade di seconde punte/esterni offensivi dal tasso di qualità a dir poco impressionante, in grado di interrompere quella crisi realizzativa che ha caratterizzato lo scorso anno. Parlando di cifre i francesi dovrebbero chiedere intorno ai 30 milioni di euro che, curiosamente, è la medesima cifra che i bianconeri chiedono per Nico (in questo caso la Roma chiuderebbe per un prestito con obbligo di riscatto).