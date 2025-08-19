Calciomercato Roma, addio Juve: colpo da 30 milioni

Emergono novità di rilievo su una delle operazioni più chiacchierate degli ultimi giorni tra i corridoi del centro sportivo Fulvio Bernardini

Quando Gasperini si era detto preoccupato per l’andamento e soprattutto i ritmi del mercato giallorosso in molti lo hanno accusato di aver da subito manifestato scarse dosi di pazienza e pretese esagerate per il momento in cui il tecnico torinese fece quelle dichiarazioni (era esattamente un mese fa), tuttavia oggi, a una manciata di giorni dall’inizio del campionato, alla Roma manca un considerevole numero di elementi utili a completare l’organico.

È vero… Leon Bailey è atteso a Ciampino nelle prossime ore, ma tre le richieste di Gasp compariva anche un’altra punta, un centrocampista di inserimento, un esterno offensivo di piede destro e un altro difensore centrale.

Difficile che Massara e colleghi riescano a portare a Trigoria questi profili entro le 20:45 del 23 agosto, ma soprattutto, anche se questo dovesse avvenire, Gasperini non avrebbe avuto neanche un amichevole o una settimana di tempo per lavorare insieme ai nuovi arrivati. Nelle ultime ore è tuttavia emersa una prospettiva che potrebbe scuotere ulteriormente l’organico giallorosso, inaugurando definitivamente una nuova era per la Roma.

A Gasp serve un jolly offensivo: Nico Gonzalez è la soluzione?

In questo momento una delle soluzioni più rapide e intelligenti per sopperire alle lacune che l’undici titolare ha nei confronti delle esigenze di Gian Piero Gasperini è senza dubbio quella di portare rapidamente a Trigoria calciatori dalla spiccata versatilità, che da soli possano colmare più di un buco.

Il profilo di Nico Gonzalez appare particolarmente compatibile con tale descrizione, dato che il mancino della Juventus non possiede semplicemente un delizioso mancino da poter sfruttare a piede invertito sulla fascia destra, ma anche le capacità per giocare a sinistra o persino come seconda punta o falso nueve.

Non è un caso che lo stesso Gasperini lo valutò concretamente come post Lookman ai tempi dell’Atalanta. Il forte interessamento della Vecchia Signora nei confronti di Edon Zhegrova manifesta chiaramente l’intenzione di far partire Nico senza particolari impedimenti e sulle tracce dell’argentino ecco Atletico Madrid e Roma. Per entrambi, come riportato da Tuttosport, la formula sarebbe quella del prestito oneroso con obbligo di riscatto a fine stagione. I madrileni avevano offerto 20 milioni, ma la risposta da Torino è stata perentoria. La cifra è bassa. L’obbligo di riscatto sarebbe infatti da fissare intorno ai 25-30 milioni di euro.