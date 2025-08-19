Dal Milan alla Juventus: c’è la formula per chiudere

Dal Milan alla Juventus, ecco la formula per chiudere in bellezza il calciomercato. Hanno già deciso, gli ultimi aggiornamenti.

Le battute finali di questo calciomercato sono sempre in grado di assicurare grandi novità e cambiamenti, apportando anche modifiche e svolte potenzialmente inattese fino a qualche tempo prima. I motivi sono plurimi e da ricercarsi soprattutto nell’aumento di flessibilità da parte di società e dirigenti, ma anche dalle corrispettive consapevolezze di non poter attendere più a lungo prima della chiusura ufficiale della campagna acquisti.

Anche questa volta, dunque, le settimane finali di agosto sembrano in procinto di apportare ulteriori novità e modifiche dopo lo stallo cui si è assistito presso diversi club rispetto a questioni ormai ben note. A tenere elevata l’attenzione, ovviamente, si registra una pluralità di scenari relativi all’Inter e la Roma, con coinvolgimento anche dell’Atalanta, tra le varie.

Calciomercato Juventus e Milan, lo vuoi quel Kiwior? Ecco la formula

Senza dimenticare della variante legata all’infortunio di Lukaku che sta costringendo Manna a lavorare per assicurare una buona alternativa al belga durante l sua non breve assenza, sono nomi come Lookman o Zalewski ad aver attirato le attenzioni principali, parallelamente alla questione Koné, direttamente coinvolgente anche la stessa Roma.

Discorsi ben precisi e tutt’altro che snobbabili vanno poi ascritti nelle dinamiche di Milan e Juventus, non meno necessitanti di modifiche in entrata per garantire ad Allegri e Tudor una rosa pressoché completa e che possa arrivare a competere per i rispettivi obiettivi minimi di approdo alla Champions League. La curiosità circa il proseguimento di Tudor a Torino è tanta, così come quella sull’impatto di Max nel suo ritorno a Milano. Proprio queste due società, come rimbalza dall’Inghilterra, risultano intanto coinvolte in una dinamica di mercato non banale.

In seguito agli accostamenti all’Inter, infatti, anche Milan e Juventus restano nella rosa di interessate a Jakub Kiwior, difensore dell’Arsenal accostato più volte a nobili club di Serie A, a lui ben nota grazie al trascorso con la maglia dello Spezia. Al netto di attenzioni provenienti anche dal Portogallo, la sua priorità sarebbe proprio il campionato italiano: TBRFootball, a tal proposito, specifica altresì che i Gunners non intendono imbattersi in operazioni diverse da quelle che prevedano un suo addio definitivo.

Di conseguenza, Kiwior al Milan o alla Juventus si faraà solo in caso di cessione totale o di un prestito con obbligo di riscatto.