DIRETTA Calciomercato Roma: Bailey non basta, tentazione juventina | Le news del 19 agosto

Ecco tutte le notizie del mercato giallorosso di martedì 20 agosto aggiornate in tempo reale

Nella giornata delle visite mediche e della firma di Leon Bailey con la Roma, nella Capitale tiene ancora banco il giallo Jadon Sancho. Nonostante la trattativa sia stata ritenuta chiusa dalla dirigenza giallorossa, Gian Piero Gasperini sta facendo pressione sui Friedkin affinché si tenti fino alla fine di convincere l’ala inglese a trasferirsi a Roma. Nel frattempo, però, il direttore sportivo romanista lavora anche su altri fronti.

10.04 – Accostato anche alla Roma di Gasperini per via delle sue qualità dinamiche (atipiche per un centrale difensivo), Oumar Solet è nel mirino dell’Inter, che starebbe preparando un’offerta da 30 milioni di euro.

09:57 – Fabrizio Romano riporta sul proprio account X (Twitter) come l’uscita di Rowe sia ormai imminente. Il Bologna ha recapitato al Marsiglia un’offerta ufficiale e anche la Roma rimane interessata al talento inglese.

8.52 – Leon Bailey atterrerà a Ciampino alle 13.25 per svolgere le visite mediche e firmare con la Roma.

8.34 – Secondo ‘Tuttosport’, ci sarebbe anche Nico Gonzalez nella lista dei desiderata di Gian Piero Gasperini. L’argentino piace anche all’Atletico Madrid, ma l’offerta da 20 milioni è stata rifiutata dalla Juventus, che lo valuta almeno 25-30 milioni.

8.02 – La Roma non si è ancora definitivamente arresa su Sancho, ma la pista resta difficile e Massara valuta le alternative Rowe e Fabio Silva.