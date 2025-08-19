Milan colpito, nuova squadra per Vlahovic: doppia comunicazione

Calciomercato Juventus, annuncio e ribaltone clamoroso per Vlahovic: doppia comunicazione e Milan colpito.

La fase finale di calciomercato si sta rivelando solitamente ricca di eventi e ribaltoni, alla luce delle reciproche necessità delle squadre del nostro campionato di imbattersi nelle ultime e potenzialmente decisive ponderazioni di questa campagna acquisti. La stessa Roma non ne è risultata esentata, alla luce di quanto accaduto da Ferragosto in poi con quelle dinamiche catalizzate dagli interessi nerazzurri per Koné e i paralleli movimenti di Massara e colleghi volti a corroborare l’attacco di Gasperini.

La giornata di ieri, da questo punto di vista, ha portato a non poche novità in casa giallorossa, con la definizione della cessione ufficiale di Kumbulla e la chiusura della trattativa per Bailey, da tempo promessosi ai capitolini e approdato grazie all’intesa superiore ai 20 milioni di euro nata sull’asse Roma-Aston Villa.

Nel frattempo, tutta la Serie A è fin qui risultata attenta ad una pluralità di scenari generati altresì da imprevisti e questioni dell’ultim’ora. Lo ricorda bene, ad esempio, l’infortunio di Romelu Lukaku, uscito anzitempo nell’amichevole contro l’Olympiakos e ora nel pieno delle valutazioni mediche per un KO che potrebbe portarlo lontano dal terreno di gioco per più di tre mesi.

Vlahovic e l’annuncio su Napoli e Milan: ecco le ultime di calciomercato in casa Juventus

Immediata, dunque, la reazione di Conte e del club di De Laurentiis, che ha iniziato a muoversi per assicurare alla squadra una valida alternativa al titolarissimo offensivo. Il solo Lucca non può sicuramente bastare, con una ripercussione che ha visto il Napoli inserirsi in dinamiche legate anche alla Juventus e, ancor di più, allo stesso Milan. Tra i nomi più caldi di questa estate, infatti, è figurato anche quello di Dusan Vlahovic, ad un anno dalla scadenza contrattuale.

Pur alternando prestazioni felici all’interno di un corpo di amichevoli dove non ha sempre brillato, il serbo rappresenta un problema dal punto di vista economico e in termini gestionali per una condizione contrattuale che, ora come ora, costringerebbe la Juventus a perderlo a costo zero fra meno di dodici mesi. Il Milan, su tale fronte, pareva poter fornire una buona soluzione ai bianconeri, basata sulla stima reciproca con Allegri e la volontà di Tare di implementare il reparto di Leao e colleghi con un nome importante come quello dell’ex Fiorentina.

Proprio a tal proposito, Luca Momblano ha parlato a Juventibus della questione Vlahovic-Milan, coinvolgendo altresì lo stesso Napoli proprio per il discorso sovra condotto e con Lukaku protagonista. “Sia il Napoli che il Milan hanno manifestato direttamente ai dirigenti un interesse per Vlahovic. Sostanzialmente sanno che entrambe le società hanno già preso posizione con l’entourage; Manna e Tare si stanno interfacciando tenendo fuori gli allenatori, per fare le cose per bene con la Juventus e cercando di capire al meglio quale sia la situazione. Non so dire la posizione di Vlahovic rispetto a una squadra rispetto all’altra“.

“Tanti colleghi del Milan mi hanno sottolineato come Allegri stia insistendo per la figura di Vlahovic. Pare che abbia lasciato lavorare Tare in autonomia per diversi profili. Quindi, se fino a pochi giorni fa dicevo di non registrare contatti diretti fra le due società, oggi invece posso dire che si sono aperte le danze per l’ultimo atto Vlahovic“.