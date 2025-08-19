Roma dopo Milano: rottura totale e sprint per la cessione

Roma dopo Milano, sprint per la cessione dopo la rottura clamorosa e totale. Spuntano le ultime novità di calciomercato per Gasperini e Allegri.

Tanti aspetti e questioni di calciomercato restano ancora in piena evoluzione in queste ultime battute di agosto, destinate a proiettarci verso l’inizio del campionato e la chiusura ufficiale della campagna acquisti. Molte dirigenze e società, però, risultano ben lungi dalla chiosa di interventi in entrata e uscita attraverso la quale limare la rosa e mettere nelle mani dei rispettivi allenatori delle squadre complete e che rispettino quelle esigenze maturate a inizio estate.

Come più spesso evidenziato e come ormai appreso nel corso degli anni, questa fase finale di agosto, ad ogni modo, può essere potenzialmente decisiva e in grado di regalare sorprese inattese o poco auspicabili fino a qualche tempo prima.

Lo ricorda bene, ad esempio, l’arrivo di Romelu Lukaku nella Capitale due anni fa, proprio a fine agosto, al termine di un’estate trascorsa da Pinto e i suoi colleghi di allora a cercare un valido nome per l’attacco da mettere nelle mani di Mourinho. Restando in casa Roma, la situazione è in questo momento non meno delicata e passibile di cambiamenti rispetto al passato, alla luce delle ormai ben note esigenze di Gasperini di vedersi rinforzati ben specifici reparti.

La giornata di oggi non è stata affatto trascurabile, grazie all’approdo nella Capitale di Bailey e l’avvicinarsi, dunque, di un’ufficialità che permetterà di aggiungere ulteriore estro e qualità alle spalle dell’attaccante. Il tormentone, poi, resta ovviamente quello di Sancho, oltre che quello legato alla posizione di Manu Koné, sul quale l’Inter parrebbe non voler ancora arrendersi in modo definitivo.

Calciomercato Roma, non solo Rowe: il caos al Marsiglia può infiammare anche Rabiot

Ciò che potrebbe suscitare ulteriori attenzioni, però, è adesso un ulteriore scenario di calciomercato, legato ad una spiacevole e inattesa situazione verificatasi in casa Olympique Marsiglia, sotto gli occhi di De Zerbi. In seguito alla prima sconfitta stagionale, come noto, è andato in atto un vero e proprio animato confronto tra alcuni giocatori, Rowe e Rabiot su tutti. La scena è stata osservata da tutti, compreso il DS ex Roma, Mehdi Benatia.

La società tutta, con l’avallo chiaro delle sue componenti dirigenziali e tecniche, ha alla fine imposto non solo il pagamento di una multa, ma anche momentaneamente messo fuori rosa i due giocatori. Rowe, come noto, era già finito nel mirino di club come la stessa Roma e il Bologna prima dell’accaduto. In attesa di capire se tale vicenda possa avere un impatto e fornire eventuali accelerazioni in tal senso, anche la posizione di Rabiot resta da valutare.

L’ex Juventus, accostato in questa fase anche al Milan nell’ottica di un ritorno dal mentore Massimiliano Allegri, potrebbe rappresentare un intrigante nome per le battute finali di questo calciomercato, soprattutto per la sua attuale posizione in quel di Marsiglia. A differenza delle cifre clamorose richieste un tempo dalla madre Veronique alla Juventus, il francese percepisce circa 5 milioni di euro, bonus inclusi.

Cifre non solo diverse ma anche pressoché abbordabili per un club come la Roma e non solo. Seguiranno aggiornamenti.