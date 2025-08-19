Roma. sorteggio Europa League: data, ora e addio palline | Come funziona

La UEFA ha comunicato ufficialmente tutte le novità sulla fase campionato della competizione europea

In attesa dell’esordio in campionato sabato contro il Bologna, la Roma continua a lavorare sul calciomercato per provare a costruire una rosa che sia in grado di competere su tre fronti. Uno degli obiettivi principali della squadra capitolina è provare a vincere l’Europa League, dopo esserci andata molto vicina nella maledetta finale di Budapest contro il Siviglia, persa oltre i proprio demeriti.

Come l’anno scorso, prima della fase ad eliminazione diretta, ci sarà quella denominata “campionato”. La prima giornata è in calendario il 24 e il 25 settembre, ma circa un mese prima si terrà il tanto atteso sorteggio a Montecarlo. Il tabellone delle 36 squadre partecipanti si completerà solamente dopo gli spareggi, in programma il 21 e 28 agosto. Il giorno dopo (29), Gian Piero Gasperini conoscerà il nome delle otto avversarie che dovrà affrontare per raggiungere gli ottavi.

Sorteggio Europa League: data, ora e avversarie Roma

In programma alle 13, il sorteggio Europa League suddividerà le 36 partecipanti in quattro fasce, con la Roma che sarà ancora una volta testa di serie. I giallorossi affronteranno due squadre di ogni singola fascia, compresa la propria. E sin qui, nessuna differenza rispetto alla scorsa stagione. La grande novità riguarda le modalità di sorteggio. L’UEFA, infatti, ha ufficializzato la sparizione delle fantomatiche urne con le palline.

L’intera procedura verrà infatti affidata a un sistema digitalizzato: “non verranno utilizzate palline fisiche durante il sorteggio. Il pulsante di estrazione viene premuto una volta all’inizio di entrambe le estrazioni, attivando così la selezione casuale degli avversari, compreso chi gioca in casa e chi gioca in trasferta”, si legge sul comunicato che ricorda anche come subito dopo quelli di Europa League, verranno effettuati anche quelli di Conference, in un unico evento.