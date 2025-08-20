Accordo con la Juventus: la Roma non crede ai suoi occhi

La Juventus sta andando forte su un obiettivo internazionale che può far sorridere la Roma. Gli intrecci di mercato in questo momento avvantaggiano i giallorossi

Comolli e Modesto sono convinti di avere in pugno in rinforzo molto importante in attacco, uno che in Serie A può fare la differenza. Serve l’uscita di Nico Gonzalez ma l’acquisto non sembra essere in discussione. Ora Massara ha via libera su Jadon Sancho con il Manchester United.

La Juventus è nella stessa condizione della Roma: deve rinforzare l’attacco per accontentare Igor Tudor. Per farlo serve piazzare gli esuberi, su tutti Nico Gonzalez, McKennie e Douglas Luiz. Su quest’ultimo c’è un’intesa di massima raggiunta con il Nottingham Forest, sulla base di una trentina di milioni di euro.

Comolli e Modesto sono impegnati in una trattativa molto serrata con la Francia per Edon Zhegrova. L’esterno kosovaro, che lo scorso anno Daniele De Rossi voleva a tutti i costi per sostituire Paulo Dybala (apparentemente destinato all’Arabia Saudita), ha giocato una buon Champions League, anche se non è riuscito a ripetere la stagione precedente in termini di continuità, a causa dei tanti infortuni subiti.

La Juventus ha in pugno Zhegrova del Lille: Sancho non è più un obiettivo bianconero

Zhegrova è un classe ’99 e ha nel dribbling la sua qualità migliore, tanto da aver raggiunto dei picchi statistici negli uno contro uno che nessuno può imitare in Ligue 1. L’affare prosegue spedito e secondo fonti vicine alla Juventus, ci sarebbe un accordo di massima con il Lille, sulla base di 20 milioni di euro per il cartellino. La scadenza nel 2026 del suo contratto con i francesi può essere di certo un bell’aiuto per la Vecchia Signora.

Anche la Roma può gioire di questo, visto che per quel ruolo la Juve era alla finestra anche per Jadon Sancho, considerato un buon rinforzo sulla trequarti. A questo punto l’inglese resta nel mirino solo di Massara, che con un piccolo sforzo da parte dei Friedkin (e una cessione mirata) potrebbe essere in grado di chiudere la trattativa. Restano ore febbrili per il mercato italiano, sia in entrata che in uscita.