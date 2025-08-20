Accordo saltato e scippo Inter: addio Roma

Calciomercato Roma, addio e scippo Inter: salta così l’accordo in casa giallorossa. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Anche quest’estate, in casa Roma e non solo, si è assistito ad una rincorsa di nomi e scenari di grande importanza, permettendo in questo modo di assistere all’ennesima campagna acquisti ricca di tormentoni. Ne sanno qualcosa, molto bene, gli addetti ai lavori di Trigoria e, più in generale, una Serie A che ha fatto i conti con una molteplicità di cambiamenti di non poco conto. A poco più di una settimana di distanza dalla chiusura definitiva del calciomercato, le novità e le trattative con le quali molte società si trovano a fare ancora i conti sono diverse.

In quel di Milano, sponda nerazzurra, Marotta e adepti si sono imbattuti in una serie di scelte e scenari di grande importanza e rilievo, con la telenovela Lookman e l’evolversi successivo che ha portato il club di Appiano Gentile a rivolgere le proprie attenzioni anche su altri elementi, con un cambio di strategia che ha coinvolto anche la stessa Roma.

ll muro totale alzato dall’Atalanta, che porta Lookman ad essere ancora in quel di Zingonia, ha condotto l’Inter, infatti, a indirizzare le proprie finanze su altri reparti, con una certa attenzione nei confronti del centrocampo e, soprattutto, di nomi del calibro di Manu Koné.

Telenovela Sancho, adesso c’è anche l’Inter: le ultime dall’Inghilterra

Le dinamiche sull’asse Roma-Milano, però, potrebbero adesso intrecciarsi con altri nomi e dinamiche, anche in vista della non ancora tramontata telenovela in casa Roma legata al nome di Jadon Sancho. L’esterno inglese, come noto, ha vissuto la prima porzione di estate come protagonista di attenzioni provenienti soprattutto dalla Juventus, prima di essere accostato alla Roma.

Da utopia a realtà, Sancho è stato davvero elemento di discussione e trattativa con il Manchester United, club col quale i giallorossi hanno alla fine strappato un accordo sulla base di una cifra di circa 20 milioni di euro. Non è bastato, però, ciò a regalare a Gasperini il tanto anelato esterno sinistro, alla luce dell’atteggiamento maturato dallo stesso giocatore. Come noto, al netto delle difficoltà e delle tensioni tra domanda e offerta da parte dell’entourage, da parte di Sancho non è mai arrivata una vera e propria apertura alla Roma.

A tal proposito, gli ultimi aggiornamenti di Team Talk parlano dell’inserimento della stessa Inter in questo scenario: dopo l’attesa e gli ammiccamenti del giocatore verso scenari legati a possibili approdi a club come Borussia Dortmund e Juventus, adesso l’Inter è nominata come una delle possibili squadre che potrebbero convincerlo entro la fine di questo calciomercato a imbattersi in una nuova avventura.

Ad un anno dalla scadenza contrattuale, il Manchester United intende assolutamente trovare una soluzione in questi giorni: vedremo cosa accadrà, con la variante Inter pronta ad avere nuove ingerenze nelle dinamiche della stessa Roma, che potrebbe in questo modo vedere vanificato l’accordo ormai noto con i Red Devils per la cessione dell’inglese.