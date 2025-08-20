DIRETTA | Calciomercato Roma, fiato sospeso Sancho e rebus Dovbyk – Le news del 20 agosto

A quattro giorni dall’esordio in campionato contro il Bologna, a tenere banco in casa giallorossa sono soprattutto le trattative di mercato

Accolto a Ciampino Leon Bailey, la Roma vuole completare la propria batteria di esterni offensivi. Benché non abbia ancora aperto con convinzione all’offerta giallorossa, Jadon Sancho continua ad essere il profilo in cima alla lista dei desideri di Gasperini. La prima alternativa all’inglese Rowe, messo ufficialmente sul mercato dal Marsiglia, è vicinissimo al Bologna. Continua il dilemma Dovbyk: per l’attaccante ucraino, accostato nelle ultime ore anche al Milan, di fatto non ci sono offerte concrete.

Nel frattempo è sfumata quello che nelle idee di Massara sarebbe potuto essere l’erede dell’ex bomber del Girona: Nicola Krstovic è ormai ad un passo dall’Atalanta. Segui con noi tutte le notizie di giornata:

08:06 – Stando al ‘Corriere dello Sport’, intermediari avrebbero offerto alla Roma Bryan Gil e Manor Solomon, accostati anche al Bologna prima che i felsinei virassero con decisione su Rowe.

08:02 – Come evidenziato da ‘La Gazzetta dello Sport’, Fabio Silva aspetterebbe una chiamata della Roma per volare nella Capitale e legarsi ai giallorossi dopo aver raffreddato le ipotesi Lipsia e Borussia Dortmund.

07:57 – La formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato è la formula che potrebbe permettere al Milan – a cui nelle ultime ore è stato accostato anche Dovbyk – di mettere la freccia per Hojlund. A riferirlo è ‘La Gazzetta dello Sport’.

07:50 – Secondo Tuttosport, in caso di partenza di Dovbyk, per la Roma restano in piedi le piste che portano ad Embolo e a Piccoli per il quale, però, la Fiorentina sarebbe pronta a mettere sul piatto un prestito oneroso con obbligo di riscatto per un affare complessivo da circa 20 milioni di euro.