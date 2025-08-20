Proposta accettata per il bomber: Vlahovic ai titoli di coda

Il bomber è prossimo al passaggio nel nuovo club, con l’offerta che sarebbe stata accettata proprio in queste ore. Cambia tutto per l’uscita di Vlahovic dalla Juventus

Il centravanti serbo sta bloccando il mercato dei bianconeri e senza una sua sistemazione diventa davvero complesso poter pensare ad un acquisto pesante da parte della Juve. Su di lui la squadra più avanti a livello di trattativa era il Milan, ma i rossoneri hanno virato su un altro obiettivo.

Il Milan sta completando una campagna acquisti davvero di ottima fattura. Alla fine Tare ha centrato gli obiettivi richiesti da Allegri, portando un sostituto di Theo Hernandez come Estupinian, un centrocampista di prospettiva come Jashari e un altro come Ricci, un mostro sacro come Modric e ora è pronto a chiudere per un grande attaccante. Di recente si era parlato anche di un interessamento dei rossoneri per Dovbyk della Roma, da prendere come alternativa a Santi Gimenez. Per ora, però, questo tipo di trattativa non si è mai accesa e tutto è rimasto bloccato.

Il vero sogno di Allegri e Tare è Vlahovic, che da esubero della Juventus poteva tornare ad essere super protagonista in casa Milan. Il problema, oltre all’elevato ingaggio, il più alto della Serie A, è il cartellino da pagare alla Vecchia Signora, senza grandi sconti. Una cifra di almeno 30 milioni che in questo momento Red Bird non può garantire al suo direttore sportivo e al suo tecnico.

Il Milan sempre più vicino a Boniface del Bayer: sfuma l’affare Vlahovic

Per colmare la necessità offensiva, Tare sembra aver virato verso un altro obiettivo. Si tratta, come riportato da Gianluca Di Marzio su X, di Victor Boniface, bomber del Bayer Leverkusen e della nazionale nigeriana. Il ragazzo, classe 2000, è esploso in Europa con la maglia del Bodo (affrontò la Roma di Mourinho con il Bodo in Conference League) e si è consacrato con il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Negli ultimi anni ha avuto parecchi infortuni che ne hanno limitato il rendimento, facendo abbassare la sua valutazione, che aveva raggiunto addirittura i 50 milioni di euro.

Boniface sembra che sia vicinissimo ai colori rossoneri e può arrivare in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato attorno ai 30 milioni di euro. Per Allegri una mossa decisiva per completare l’attacco, con tanti saluti all’obiettivo Vlahovic.