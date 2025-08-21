Accordo col bomber e visite mediche: addio Roma

La Roma ha ancora diverse questioni di mercato da dover risolvere e mentre il tempo passa giungono notizie non favorevoli. Quali?

Giorni di febbrile attesa in casa Roma. Sabato sera sarà già campionato e la sfida contro il Bologna di Vincenzo Italiano si prospetta tutt’altro che semplice. La Roma di Gian Piero Gasperini non ha ancora una sua precisa fisionomia.

Il tecnico di Grugliasco avrebbe già la risposta pronta. La colpa non è la sua né tantomeno imputabile al lavoro fin qui svolto sul campo. Il punto dolente, sempre secondo l’ex tecnico dell’Atalanta è riconducibile al ritardo accumulato sul mercato dalla società capitolina e dal suo direttore sportivo, Frederic Massara.

Nessuna polemica tra le parti in causa, soltanto la constatazione che a questo punto del mercato la rosa giallorossa non avrebbe quasi dovuto avere caselle vuote in organico. Oltretutto anche la cattiva sorte contribuisce ad aumentare l’ansia in vista della prima di campionato.

La Roma saluta un altro obiettivo

“Sospetta lesione miotendinea del retto femorale destro“. Le notizie che riguardano le condizioni di Leon Bailey non sono confortanti. Per l’esterno giamaicano, arrivato nella capitale soltanto pochi giorni fa, si parla addirittura di un mese di stop.

E le ultime notizie rese note dall’esperto di mercato, Florian Plettemberg, non riportano il sorriso in casa Roma. Anzi. Il suo annuncio rivela che Fabio Silva, attaccante portoghese, classe 2002, del Wolverhampton si è accordato verbalmente fino al 2030 con il Borussia Dortmund.

Adesso è la vota dei due club che dovranno trovare l’accordo economico per chiudere definitivamente la trattativa. Dal canto suo Fabio Silva è pronto per le visite mediche di rito, ma dovrà attendere il via libera da parte del Wolverhampton.

Era il colpo sul quale contava di più Gian Piero Gasperini e che ora obbligherà la Roma a rituffarsi sul mercato alla ricerca di una valida alternativa. E’ iniziato il conto alla rovescia che il 1°settembre porterà alla fine del calciomercato. E sabato è già campionato.