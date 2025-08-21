Dalla Juve all’Inter, colpo di scena: affare a cifra tonda

Colpo di scena e affare a cifra tonda, nelle settimane di Koné e Rabiot spunta la clamorosa operazione per Juventus e Inter. Ecco le cifre.

I nomi che stanno infiammando questa fase di calciomercato sono numerosi e stanno riflettendo la molteplicità di questioni apertissime nelle battute finali e decisive della campagna acquisti. Lo sta dimostrando molto bene la stessa Roma che, dopo aver ufficializzato Bailey, continua a vivere un momento delicato, fatto di ponderazioni e attese, alla ricerca delle soluzioni definitive per accontentare Gasperini e rispettare i ben noti margini di movimento finanziario.

Nel frattempo, tante altre squadre del nostro campionato si stanno distinguendo per sondaggi, operazioni e trattative di importanza a dir poco nobile, diverse delle quali altresì giustificate anche da occasioni di fine estate che potrebbero infiammare questi ultimi giorni di agosto. Lo ricorda bene, ad esempio, la questione Rabiot, nata in seno al Marsiglia dopo il litigio che ha coinvolto, tra i vari, l’ex Juventus e l’esterno Rowe, accostato alla Roma ma ora ad un passo dal Bologna.

Quanto accaduto sotto gli occhi di De Zerbi ha assicurato, per club lontani dall’OM, una duplice possibilità di tenere in considerazione due nomi altisonanti, messi non solo sul mercato ma anche fuori rosa dalla società francese. La situazione Rabiot non poteva non portare a coinvolgimenti e suggestioni italiane, come ricordano ipotesi legati a ritorni juventini, ma anche romantici ricongiungimenti tra il centrocampista e il Milan.

Il tutto, poi, senza dimenticare delle non meno numerose e note situazioni vissute in quel di Milano, sponda Inter. Con una telenovela Lookman in grado di infiammare tutto il mese di agosto, il club nerazzurro ha in questa fase lasciato intendere di necessitare di almeno un profilo di grande qualità nella regione centrale di campo.

Dalla Juve all’Inter, nuovo richiamo dalla Serie A per Amrabat: tutte le cifre

Il tormentone, per questa zona di campo, ha risposto per qualche giorno al nome di Manu Koné, prima della netta presa di posizione della Roma e le successive evoluzioni che parevano, comunque, non permettere di assistere ad un’esclusione aprioristica di una cessione del francese da parte dei giallorossi.

Dalla Juve all’Inter, nuovo richiamo dalla Serie A per Amrabat: tutte le cifre (Lapresse) – asromalive.it

L’Inter dal proprio canto, oltre a guardarsi intorno alla ricerca di soluzioni che permettessero di monetizzare attraverso elementi non centralissimi come, ad esempio, Asslani, ha continuato a considerare opportunità di mercato italiane e non solo. Cissé e Frendrup sono solo alcuni degli esempi considerabili, da integrare altresì con la notizia emersa in queste ore da Ekrem Konur. Stando a come riferisce il giornalista turco, infatti, Marotta e adepti avrebbero ora messo nel mirino una vecchia conoscenza della Serie A, non disabituata ad accostamenti legati al ritorno in Italia.

Trattasi di Amrabat, ex Hellas Verona e Fiorentina, attualmente militante al Fenerbahce e vantante nel proprio curriculum anche l’esperienza della Premier League con la maglia del Manchester United. La su citata fonte parla di un’Inter che avrebbe iniziato a studiare la situazione, proponendo 10 milioni al club turco e uno stipendio da 2.5 milioni di euro all’anno per il marocchino.

Accostato anche alla stessa Juventus in questa sessione di calciomercato e non solo, per Amrabat potrebbe essere proprio il progetto Chivu a fungere da richiamo verso una Serie A dove ha già dimostrato a più riprese di saper stare molto bene.