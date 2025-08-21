DIRETTA | Calciomercato Roma, Bailey subito KO, le ultime su Sancho e Fabio Silva – Le news del 21 agosto

Manca poco più di una decina di giorni alla conclusione della sessione estiva del calciomercato e nelle prossime ore Gasperini attende la svolta definitiva per la costruzione della sua nuova Roma.

Sembra paradossale, ma invece di aumentare, nel corso delle ultime ore sono le opzioni a disposizione di Gian Piero Gasperini sono piuttosto diminuite.

L’infortunio di Bailey a poche ore dal suo approdo nella capitale e la mancata chiusura di alcune operazioni fondamentali per la formazione di una Roma in sintonia con le volontà del Gasp stanno mettendo ulteriore pressione su Frederic Massara, il cui lavoro sarà certamente da giudicare a partire dal 2 settembre, ma che per ora sta rischiando di esasperare tutti quei tifosi che ad inizio estate si aspettavano (forse sbagliando) un mercato rapido e indolore. Ecco le ultime sull’AS Roma e in particolare in merito a tutte quelle trattative pronte a sbloccarsi nella giornata odierna.

08.02 – Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport i giallorossi non hanno alcuna intenzione di arrendersi per Sancho e, mentre proseguono le avances all’esterno dello United, Massara sembra pronto all’affondo per Fabio Silva, attaccante versatile che potrebbe risolvere da solo la ricerca di un esterno offensivo e di un altro centravanti.

07.54 – Leon Bailey si sottoporrà nella giornata di oggi agli esami strumentali per definire la presenza o meno e il tipo di lesione riscontrata in allenamento in seguito ad una conclusione in porta.