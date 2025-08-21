Juve già dimenticata: l’accordo con la Roma chiude i giochi

Calciomercato Roma, accordo con dirigenza e proprietà: la trattativa si chiude in modo clamoroso. Addio alla Juventus, bianconeri dimenticati in un batter d’occhio.

I tormentoni di calciomercato non sono certamente mancati nemmeno in questa campagna acquisti, prossima alla conclusione ma ancora ben lungi dal potersi definire ultimata, per numerose squadre. Tra queste, ovviamente, rientra anche la Roma che, dopo le ponderate ma reiterate operazioni di luglio, ha vissuto un lungo stallo in questo mese di agosto, sbloccato dal solo approdo di Bailey, condito da attese, difficoltà e da quella amarissima ciliegina sulla torta rappresentata dal suo infortunio dopo il primo allenamento a Trigoria.

Il periodo, in casa giallorossa, resta delicato e importante, alla luce della forte consapevolezza maturata fin qui rispetto alle numerose esigenze con le quali Massara e colleghi devono ancora fare i conti per accontentare in modo pressoché definitivo Gian Piero Gasperini. Indicazioni e stati d’animo potrebbero essere captati già nella giornata di domani durante la conferenza stampa pre Roma-Bologna che attende il tecnico.

Nel frattempo, starà alla dirigenza non interrompere le attenzioni e i tentativi di affondo nel corso di un calciomercato che, in queste ultime settimane, sta facendo assistere ad un vero e proprio tormentone rispondente al nome di Jadon Sancho. L’esterno del Manchester United, in realtà, aveva fatto parlare di sé già nelle battute precedenti, quando il suo nome mai pareva poter essere accostato alla Roma.

Telenovela Sancho verso il lieto fine, scende in campo la Roma: che intreccio con la Juventus e Nico Gonzalez

In una prima fase, infatti, un suo approdo nel nostro campionato pareva essere giustificato solo dagli interessi della Juventus, dal proprio canto scontatasi con la necessità di dare priorità alle uscite di Douglas Luiz o Nico Gonzalez, oltre che con gli interessi provenienti da Germania e Turchia per Sancho.

Ad un certo punto, poi, si è iniziato a parlare di Roma, infiammando le speranze e gli animi dei tifosi, non disabituati a colpi di teatro di fine mercato da parte dei Friedkin. Lo scoglio del prezzo, come noto, è stato prontamente superato, con un accordo presto trovato con il Manchester United. Mentre proseguiva la trattativa per Bailey, però, il sogno di vedere una trequarti con il giamaicano e Sancho si scagliava con le attese e le mancate aperture di Jadon.

Commissioni e richieste parrebbero essere state fin qui alcune delle cause principali del mancato sblocco di questa trattativa, così come la volontà del giocatore che, come detto, non ha mai dato aperture definitive al club giallorosso. Accostato anche all’Inter, Sanchp è ora nuovamente attenzionato per un aggiornamento tutt’altro che banale, coinvolgente anche la stessa Juventus.

Come riporta il giornalista Marco Giordano, infatti, il si d parte del calciatore sarebbe sempre più vicino, con le parti nel pieno della delineazione degli ultimi dettagli per rendere Sancho un nuovo giocatore della Roma. Il chiavistello, stando a quanto si legge, sarebbe stato rappresentato proprio dalla proprietà, mossasi in prima persona per arrivare ad una svolta. In questo modo, oltre che a tramontare in modo definitivo lo scenario Juventus, la questione Sancho si lega anche al tramonto di una pista emersa come possibile alternativa negli scorsi giorni e che pareva poter portare alla corte di Gasperini un’alternativa come Nico Gonzalez.