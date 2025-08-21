Lookman incrocia la Juve: scippo dell’estate e nuova svolta

Quello relativo ad Ademola Lookman è senza dubbio alcuno uno dei temi più caldi dell’estate. Ecco le ultime sul futuro del talento nigeriano

Gli ultimi giorni della sessione estiva del calciomercato sono notoriamente i più stressanti e impegnativi dell’interno anno per le varie dirigenze del Vecchio Continente, che si trovano ogni volta a tentare disperatamente di chiudere tutte le operazioni in tempo per l’inizio della stagione, così da declassare la sessione invernale ad una semplice fase di perfezionamento.

In questo momento diverse big della massima lega italiana appaiono in evidente ritardo, visto e considerato che tra una manciata di ore tifosi e appassionati della Serie A potranno udire il primo fischio d’inizio della stagione, che sarà anche la definitiva campanella d’allarme utile a sancire il lavoro sul mercato delle varie società.

I dirigenti a quel punto avranno ancora una settimana abbondante per evitare il debito, ma è in queste ore che i vertici delle varie big stanno approntando il terreno per gli ultimi colpi. Non è un caso che nelle ultime ore siano circolate numerose voci intorno ai temi più caldi dell’estate, come la delicata ristrutturazione della Vecchia Signora per mano di Comolli o l’ancor più delicata situazione di Ademola Lookman all’Atalanta.

Il Tottenham pronto a scuotere la Serie A: Nico e Lookman nel mirino?

L’approdo di Edon Zhegrova in terra bianconera è legato a doppio filo con l’uscita di Nico Gonzalez dalla Continassa, dato che i due condividono diverse caratteristiche tecniche, fisiche e, dunque, anche tattiche.

Si tratta in entrambi i casi di calciatori dotati di un mancino particolarmente educato e di una particolare propensione al dribbling, che gli permette di spaziare in diverse zone del campo per quanto concerne la fase offensiva.

Gli ultimi aggiornamenti sul puzzle del mercato italiano giungono curiosamente dalla Premier League, dove il Tottenham si è visto soffiare Eze dall’Arsenal. Gli Spurs, in seguito al mancato approdo del talentoso inglese classe 1998, potrebbero infatti virare sul belpaese per trovare un’alternativa e, in quest’ottica, il profilo di Nico sembrerebbe particolarmente compatibile con le esigenze tecnico-tattiche dei londinesi (c’è comunque da considerare che il fantasista argentino della Juve potrebbe aver già chiuso un accordo con l’Atletico Madrid di Simeone).

Il Tottenham potrebbe anche divenire la soluzione al tanto chiacchierato tema Lookman, dato che l’Inter sembrerebbe essere definitivamente uscita dalla corsa al fuoriclasse anglo-nigeriano e l’Atalanta non ha intenzione di reintegrarlo in rosa nel breve termine. I vertici londinesi degli Spurs avevano già sondato il profilo dell’attaccante classe ’97 in passato e le attuali circostanze potrebbero essere quelle favorevoli ad un affondo definitivo.