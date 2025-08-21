Nuovo bomber da 49 milioni: game over Dovbyk

L’intreccio coinvolge anche l’attaccante ucraino, al centro di un interessante domino di mercato: ecco cosa sta succedendo

Uno dei nodi cruciali delle prossime mosse di mercato della Roma non può non riguardare Artem Dovbyk. L’attaccante ucraino – al quale Gasperini ha rivolto messaggi di un certo tipo dopo alcune delle ultime amichevoli – non è considerato una pedina imprescindibile del progetto tecnico giallorosso e a fronte di un’offerta giudicata congrua dai capitolini potrebbe partire.

Benché non abbia accelerato per nessuno dei profili accostati in tempi e in modi diversi ai giallorossi, Massara sta continuando a tenere vive diverse piste. Tuttavia, appare piuttosto evidente ribadire come il futuro dell’ex centravanti del Girona possa far pendere l’ago della bilancia in una direzione piuttosto che nell’altra. Nei giorni scorsi – prima che decidesse di virare con convinzione su Boniface – anche il Milan era ritornato a sondare il terreno per capire la fattibilità dell’operazione. Nelle ultime ore, inoltre, Dovbyk è stato accostato con una certa insistenza anche al Napoli che avrebbe già messo sul piatto una proposta verbale al giocatore.

La Roma ‘incrocia’ Conte: come cambia il futuro dell’attaccante

Tuttavia, gli Azzurri si stanno muovendo su più direzioni e complice la virata di Tare su Boniface, Manna sta continuando a lavorare ai fianchi per Hojlund, l’obiettivo cerchiato in rosso nell’agenda degli Azzurri. A tal proposito, importanti aggiornamenti trapelano da SportMediaset.

Secondo quanto riferito, i contatti imbastiti nelle ultime ore avrebbero portato i due club ad avvicinarsi alle prove di intesa dell’operazione. Accontentando la richiesta dell’attaccante danese, che sta spingendo per una sistemazione certa (sia essa a titolo definitivo sia in prestito con obbligo di riscatto), United e Napoli stanno ragionando sulla base di una trattativa in prestito oneroso a 4 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 45 milioni.

Benché manchi ancora la fumata bianca definitiva, nelle ultime ore il Napoli ha intensificato il pressing con l’intento di esaudire una precisa richiesta di Antonio Conte. Il tecnico salentino, dopo l’infortunio di Romelu Lukaku, ha infatti individuato nell’ex bomber dell’Atalanta, messo ai margini del progetto tecnico dello United, il profilo ideale al quale dare la caccia.

In un modo o nell’altro, si attendono risposte concrete a stretto giro di posta: dopo i primi sondaggi, però, i neo Campioni d’Italia hanno definitivamente sciolto le riserve. Stando così le cose, l’ipotesi di un trasferimento di Dovbyk alle pendici del Vesuvio si complicherebbe in modo definitivo.