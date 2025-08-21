Offerta choc sul tavolo: Dovbyk resta in Serie A

Il destino di Artem Dovbyk all’interno del centro sportivo Fulvio Bernardini è oramai in bilico. Ecco le ultime sul futuro prossimo dell’ucraino

Adesso non c’è più tempo… Non c’è più tempo di sbagliare obiettivo, non c’è più tempo di corteggiare prede inarrivabili, non c’è più tempo di giocare al gatto e al topo con le varie società coinvolte in trattative con l’AS Roma. In questo momento Frederic Massara deve chiudere il cerchio e fornire a Gian Piero Gasperini una prima bozza concreta di quello che sarà l’organico a disposizione nel corso della stagione 2025/26.

Mancano infatti una manciata di ore al fischio d’inizio che sancirà ufficialmente la partenza della tanto chiacchierata e attesa annata giallorossa con Gasp al comando e il tecnico torinese ha visto soddisfatte soltanto alcune delle richieste fatte.

L’infortunio di Leon Bailey complica ulteriormente la trama di mercato, in un reparto, quello offensivo, su cui da sempre Gasperini ripone gran parte dei propri sforzi tattici. Se negli altri ruoli qualcosa poteva lasciare a desiderare, l’ex allenatore della Dea ha sempre preteso un attacco a sua immagine e somiglianza, costruito su calciatori dalle precise caratteristiche tecnico-tattiche. Ecco le ultime sugli sforzi di Massara per la fase offensiva in questi ultimi giorni di mercato.

Dovbyk al Napoli? È arrivata l’offerta

Prima le voci in merito alla scintilla mai scattata tra Dovbyk e Gasp, poi la perentoria smentita da parte del tecnico torinese, che per calmierare il chiacchiericcio con diplomazia ha dichiarato: “Finché un giocatore è alla Roma mi piace”. Ora ecco le ultime e croccanti notizie in merito ad un possibile addio con destinazione in Italia.

È stato Matteo Moretto, nel corso della consueta ospitata sul canale YouTube di Fabrizio Romano, a riportare il tentato affondo del Napoli di Antonio Conte nei confronti di Artem Dovbyk. In seguito all’infortunio di Romelu Lukaku, infatti, pare che Conte abbia intravisto nel bomber ucraino caratteristiche particolarmente conciliabili con quanto desiderato sul piano tattico. I vertici partenopei, prima di rivolgersi ai capitolini, avrebbero dunque presentato al calciatore un’offerta di tre milioni di euro a stagione per ben sei anni.