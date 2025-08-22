Accordo raggiunto con Dovbyk: scambio in Serie A

Si parla di un possibile scambio in Serie A per Artem Dovbyk, che può finire in un’altra big proprio negli ultimi giorni di mercato. Gasperini gradirebbe un altro nome

Il centravanti ex Girona continua a non convincere a Trigoria e per farlo uscire la Roma è disposta anche ad intavolare uno scambio o ad accogliere contropartite tecniche. Sembra proprio che ci sia un giovane che può fare al caso di Gasp per quanto riguarda le fasce.

La Roma deve sbrigarsi nel trovare soluzioni offensive e accontentare Gian Piero Gasperini prima della fine della finestra estiva di calciomercato. Dovbyk non è il nome preferito per ricoprire il ruolo di numero 9 titolare e a Trigoria stanno vagliando varie ipotesi per mandarlo a giocare da un’altra parte. Il problema è monetizzare dalla sua cessione per essere poi in grado di prenderne uno altrettanto funzionale. Il Villarreal si era accostato già qualche settimana fa ma offriva un prestito con diritto di riscatto a 20 milioni, troppo basso per Massara. In Inghilterra il Leeds ha deciso di puntare su Okafor, mentre il West Ham sembra avere al momento altri piani, al pari del Fulham.

A questo punto l’unica carta rimasta sembra quella del Napoli, che dopo aver perso Lukaku per almeno 4 mesi (strappo muscolare alla coscia sinistra) ha urgente bisogno di un altro giocatore forte fisicamente e in grado di realizzare in doppia cifra. Dovbyk è un profilo che non dispiace ad Antonio Conte ma per il momento non è ancora arrivata nessuna offerta ufficiale nella Capitale.

La Roma valuta Alessandro Zanoli: può essere una contropartita nell’affare Dovbyk

Il club di Aurelio De Laurentiis vuole provare fino in fondo a convincere il Manchester United a cedere Hojlund, magari con una formula di prestito con diritto/obbligo di riscatto. Al momento ancora non si è sbloccata la situazione e per questo Manna tiene aperte anche altre piste, tra cui quella del bomber ucraino della Roma. Si è parlato nelle ultime ore, secondo quanto riportato da Il Messaggero Veneto, di un possibile inserimento nella trattativa di Alessandro Zanoli. L’esterno ex Genoa, di proprietà del Napoli, può essere un nome spendibile per la squadra di Gasperini.

Duttile, può giocare su entrambe le fasce e ancora giovane (classe 2000). La valutazione si aggira sui 5 milioni di euro e su di lui ci sono stati dei sondaggi anche della Fiorentina e dell’Udinese. Massara potrebbe avallare un inserimento nella trattativa per Dovbyk, come parziale contropartita a cui aggiungere un cospicuo conguaglio cash. Vedremo se nelle prossime ore ci saranno novità a riguardo. Lo scorso anno con la maglia del Grifone, in 33 presenze Zanoli ha realizzato un gol e fornito un assist.