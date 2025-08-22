Addio Milan e botto Roma: succede tutto al fotofinish

La vigilia della prima di campionato sembra oscurata dalle novità provenienti dal mercato e che riguardano direttamente i giallorossi.

La viglia dell’esordio in campionato della Roma è perfettamente identica a quella delle altre 19 formazioni di Serie A. Il torneo parte in contemporanea con gli ultimi giorni di mercato. In ciascuna della protagoniste del massimo campionato vi sono situazioni da sistemare alla voce entrate così come alla voce uscite.

La Roma non può essere diversa dalla altre. Anche all’interno della rosa giallorossa non mancano profili che sanno bene che la stagione 2025-2026 non la disputeranno con la maglia giallorossa addosso. E’ il caso, ad esempio, di Lorenzo Pellegrini.

Nuove uscite per nuove entrate. E se la Roma si sta impegnando a fondo per trovare la soluzione migliore per chi non rientra nel nuovo progetto firmato da Gian Piero Gasperini, in pari misura, se non maggiore, sta valutando profili idonei all’idea di Roma che ha in mente il tecnico di Grugliasco.

Arriva al posto di Dovbyk?

Lorenzo Pellegrini sicuro partente ma accanto a lui potrebbe esserci un altro nome importante della Roma: Artem Dovbyk.

L’attaccante ucraino nonostante sia arrivato nella capitale soltanto un anno fa è a rischio taglio, soprattutto se Frederic Massara troverà il nome giusto per sostituirlo. In tale senso un nome, e che nome, è stato fatto da Orazio Accomando:

“Alla Roma piace molto il profilo di Santiago Gimenez nel caso in cui uscisse Dovbyk“. Situazione da tenere d’occhio fino al gong che sancirà la fine del mercato. Artem Dovbyk non ha, al momento, proposte concrete ed il Milan non sembra disposto, sempre al momento, a trattare la cessione del 24enne talento messicano.

L’arrivo di Victor Boniface a Milanello, però, cambierà le gerarchie del fronte offensivo di Massimiliano Allegri. A quel punto potrebbe accadere ciò che oggi appare alquanto improbabile. La Roma osserva da lontano in attesa di affondare il possibile colpo.