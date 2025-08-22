Dall’Inter alla Roma: chiamata e risposta immediata in attacco | ASRL

Ultimi dieci giorni di calciomercato con i giallorossi che hanno fretta di regalare l’esterno sinistro a Gasperini

In attesa della prima conferenza stampa pre campionato di Gian Piero Gasperini, in casa Roma il tema più caldo resta quello del calciomercato. Già in precedenza, l’allenatore giallorosso non ha lesinato commenti sulle trattative in entrata e in uscita e c’è grande curiosità di conoscere il suo pensiero alla vigilia dell’importante sfida contro il Bologna di Vincenzo Italiano.

Sin dalle prime amichevoli, l’ex Atalanta ha battuto il tasto sulla necessità di rinforzare l’attacco che dovrà fare a meno per diverse settimane del nuovo arrivato Leon Bailey, infortunatosi durante il primo allenamento a Trigoria. Il profilo preferito di Gasp resta quello di Jadon Sancho che, tuttavia, deve ancora dare il via libera definitivo al trasferimento nella Capitale.

Il club giallorosso ha già da tempo trovato un accordo con il Manchester United sulla base di 20 milioni di sterline complessive (circa 24 milioni di euro), ma l’ala inglese non ha ancora sciolto le riserve.

Dall’Inter alla Roma: intreccio e nuovo attaccante

Una situazione di stallo che ha imposto al direttore sportivo Frederic Massara di concentrarsi anche su piste alternative, nonostante il costante pressing di Gasperini sulla famiglia Friedkin e con l’entourage del calciatore. Con Jonathan Rowe acquistato dal Bologna, in queste ore sono emerse diverse candidature. Da Fabio Silva (vicino al Borussia Dortmund) a Odobert, passando per Philogene e George, sono molti i nomi accostati al club giallorosso.

Secondo quanto appreso da Asromalive.it, di recente alcuni intermediari hanno sondato la Roma anche per Christopher Nkunku. Abile a giostrare sia sulla fascia che da centravanti, il 27enne francese è stato seguito anche dall’Inter come alternativa a Lookman. Pur avendo le caratteristiche ricercate dalla dirigenza capitolina in quel ruolo, ad oggi la pista non è mai decollata.

Sia per l’elevato ingaggio percepito dal calciatore (circa 6,8 milioni di euro), sia per la concorrenza di diversi club che sarebbero disposti a prenderlo a titolo definitivo (Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Lipsia, Newcastle e Tottenham tra gli altri). La valutazione iniziale del Chelsea è di 35 milioni di euro, ma non è escluso che pur di non cederlo ad altre squadre inglesi, i Blues non possano contemplare la formula del prestito con diritto di riscatto, gradita anche alla Roma.