DIRETTA | Calciomercato Roma, non solo Sancho: dilemma Dovbyk – Le news del 22 agosto

Con la sfida contro il Bologna sempre più vicina, i giallorossi studiano le mosse con cui chiudere la propria campagna trasferimenti: le opzioni sul tavolo

Sancho e Dovbyk. Sono fondamentalmente questi due giocatori i punti attorno a quali ruoteranno le prossime manovre della Roma. In entrata, con i giallorossi che continuano a valutare con attenzione l’evolversi della situazione legata all’esterno offensivo del Manchester United, ma anche in uscita.

La possibile cessione di Dovbyk libererebbe il posto all’acquisto di un altro attaccante: Fabio Silva, però, è sempre più vicino al Borussia Dortmund. Un altro nodo da sciogliere è poi quello legato a Lorenzo Pellegrini: il pressing del West Ham è concreto, ma manca l’offerta giusta con cui far saltare il banco. Segui con noi tutte le indiscrezioni e le notizie di oggi, 22 agosto 2025:

08:35 – Rimane concreta per il Torino l’ipotesi Salah-Eddine. I granata, secondo Tuttosport, starebbero valutando con attenzione anche il profilo di Fortini.

08:25 – Secondo ‘Il Romanista’, Pessina avrebbe messo la Roma in cima alla lista delle sue priorità bloccando altre proposte.