Non solo Kolo Muani: la Juve cala un asso stellare

La Juventus di Igor Tudor arriva all’esordio in campionato con un organico ancora incompleto. Il mercato, poi, non lancia messaggi positivi.

Sembra ormai destino che la Juventus debba avere il suo classico tormentone durante la sessione estiva di calciomercato. Come dimenticare l’infinita telenovela di soli dodici mesi fa che ha visto in scena, oltre alla società bianconera, l’Atalanta ed il preziosissimo oggetto del contendere, ovvero Teun Koopmeiners.

Il tormentone estivo 2025 a tinte bianconere si chiama Randal Kolo Muani. L’attaccante francese, tornato al PSG dopo aver terminato il prestito alla Juventus, sembrava destinato a ritornare alla Continassa per indossare nuovamente la maglia bianconera. Definitivamente.

Damien Comolli aveva messo il 26enne attaccante francese tra le priorità assolute in questa sessione di mercato. La società bianconera era disposta al grande investimento per far sì che Randal Kolo Muani potesse affiancare il neo arrivato Jonathan David nel lotto degli attaccanti.

In casa Juve l’alternativa a Kolo Muani è già pronta

L’affare Kolo Muani–PSG–Juventus sembrava comunque potersi concludere positivamente. Fino all’ulteriore aumento delle richieste economiche da parte del club francese che ora chiede 70 milioni di euro per il suo attaccante.

La Juventus era disposta ad arrivare, con grande sforzo, ad un massimo di 45 milioni di euro. A dieci giorni dalla fine del mercato la società bianconera è ora costretta a pensare ad una concreta alternativa la francese. Un nome sul quale potrebbe orientarsi la Juventus lo ha lanciato Luca Momblano.

Sul canale Juventibus il giornalista ha fatto il nome di Loïs Openda. Classe 2000, attaccante del RB Lipsia e della nazionale belga, è prospetto che potrebbe essere utilizzato anche come vice – Yildiz. Al momento niente più che una voce tra le tante che si scateneranno nelle prossime ore qualora Kolo Muani si allontanasse sempre di più dalla Juventus.

Nelle ore che potrebbero portare Boniface al Milan e Hojlund al Napoli, è ancora una volta la Juventus a rimanere con il classico cerino in mano e con un’altra priorità di mercato da risolvere velocemente. Ed Igor Tudor arriva ai nastri di partenza del campionato con una rosa non completa e forse nemmeno competitiva.