Nuovo bomber e jolly in Serie A: Roma al fotofinish

In entrata e in uscita, il mercato giallorosso è atteso al suo punto di svolta: la doppia mossa con cui sparigliare le carte

A poco più di 36 ore dall’inizio ufficiale della sua stagione, la Roma è ancora un cantiere aperto. E così, mentre l’attenzione della compagine di Gasperini è chiaramente rivolta alla sfida casalinga contro il Bologna, Massara è al lavoro per provare ad accontentare le richieste del neo tecnico giallorosso e completare un organico ancora incompleto.

Le priorità, come noto, sono due. In attesa di novità sul futuro di Lorenzo Pellegrini, la ricerca del nuovo esterno va a braccetto con quella per l’attaccante che nelle idee della Roma dovrebbe sostituire Artem Dovbyk. La cessione dell’ex attaccante del Girona, però, è tutto tranne che scontata: con il Napoli pronto a virare con convinzione su Rasmus Hojlund e il Milan che ha chiuso per Boniface, per l’attaccante ucraino potrebbero rifarsi vive le piste in Premier e in Liga.

Il blitz convinto del Borussia Dortmund, intenzionato a chiudere l’operazione Fabio Silva in tempi relativamente brevi, obbliga la Roma a battere con convinzione ipotesi alternative all’attaccante portoghese di proprietà del Wolverhampton.

Calciomercato Roma, Embolo per l’attacco: poi nuovo esterno in A

Come evidenziato da ‘La Gazzetta dello Sport’, per non farsi trovare impreparata la Roma avrebbe mosso passi concreti nella direzione di Breel Embolo. L’attaccante del Monaco, già accostato al Milan prima che i rossoneri virassero su Boniface, è considerato un’opzione interessante qualora dovesse effettivamente sfumare la trattativa per Fabio Silva. Il costo dell’operazione si aggirerebbe sui 15 milioni di euro: proseguono i contatti sottotraccia.

In un ventaglio di nomi che comprende Eguinaldo, Summerville, Yeremay Hernandez e Abde (senza trascurare la candidatura di Philogene-Bidace), il casting sugli esterni potrebbe poi arricchirsi di un nuovo profilo qualora sfumasse la pista Sancho: si tratta di Benjam Dominguez. Il jolly argentino, dopo l’acquisto da parte del Bologna di Rowe, potrebbe infatti veder ridimensionato il suo minutaggio.

Ad ogni modo, la Roma proverà fino a in fondo a convincere Sancho esaudendo una richiesta esplicita di Gasperini: in un senso o nell’altro, le prossime 48 ore risulteranno assolutamente determinanti. I giallorossi non aspetteranno in eterno l’esterno del Manchester United dopo aver trovato ormai da giorni l’intesa con i Red Devils sulla base di una valutazione complessiva di 24 milioni di euro (di cui 19 di parte fissa e 5 di bonus).