Rabiot giallorosso, ha già detto sì: Milan e Juve al tappeto

Emergono novità di rilievo in merito al tanto discusso ritorno nella massima lega italiana di Adrien Rabiot. Ecco le ultime

In un calcio sempre più liquido e inafferrabile sul piano squisitamente tattico anche la preparazione e le caratteristiche dei singoli calciatori devono necessariamente plasmarsi intorno a delle esigenze in continua evoluzione. La presenza di calciatori con un ruolo fisso, infatti, è oramai sostanzialmente disincentivata, a favore di una spiccata versatilità richiesta quasi in ogni zona del campo.

Oggi persino al centrale difensivo è richiesto di adattarsi ad assetti ibridi, all’interno dei quali alle volte è chiamato a divenire un braccetto di sinistra o destra, per cui sono necessarie doti dinamiche ben diverse da quelle del centrale statico.

Stesso discorso per il centravanti (sempre più invitato a saper lavorare tra le linee con qualità), per gli esterni (o capaci di accentrarsi per fungere sostanzialmente da trequartisti o in grado di giocare sia da terzini che da ali offensive) e ovviamente per i centrocampisti, che oramai devono coprire con efficacia tutta la zona centrale del rettangolo verde. Gli ultimi aggiornamenti sul mercato di Milan e Inter riguardano proprio un centrocampista dalla spiccata versatilità.

Rabiot tra Milan e Juve: il Galatasaray entra a gamba tesa

Il profilo in questione risponde al nome di Adrien Rabiot, le cui doti da jolly sono da sempre uno dei principali punti di forza che ne hanno incrementato l’appeal nel panorama calcistico europeo.

Attualmente in forze al Marsiglia, il francese classe 1995 ha ricoperto sostanzialmente ogni ruolo del centrocampo, passando dal mediano preposto all’impostazione dal basso, fino al trequartista d’inserimento.

In questo momento sia Juventus che Milan apparivano intrigate dalla possibilità di riportare in Italia un calciatore dalle qualità così eterogenee, tuttavia il Galatasaray si sarebbe inserito di prepotenza nella corsa all’ex Juve.

Secondo quanto riportato da Fotomac, infatti, pare che i vertici turchi abbiano finalmente ottenuto l’apertura del giocatore alla destinazione, il che, nel caso in cui la trattativa andasse in porto (il Marsiglia chiede intorni ai 15 milioni di euro) permetterebbe ai giallorossi di ottenere un giocatore utile e d’esperienza.