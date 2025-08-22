Roma-Bologna, Gasperini: “Dybala non può giocare 90 minuti, situazione non chiara con Pellegrini”

L’allenatore giallorosso si divide tra calciomercato e campo alla vigilia della prima giornata di campionato

Molto attiva sul fronte mercato, con la telenovela Jadon Sancho che non ha ancora visto scorrere i titoli di coda, la Roma si prepara ad esordire in campionato nella difficile sfida con il Bologna. Contro la squadra allenata da Vincenzo Italiano, Gian Piero Gasperini non potrà contare su Leon Bailey e Lorenzo Pellegrini. Oltre alla situazione infortuni, tuttavia, a tenere banco in casa giallorossa sono anche le numerose indiscrezioni di mercato. Sono tante, dunque, le curiosità relative alla conferenza stampa prepartita.

La sala stampa di Trigoria è pronta per accogliere la prima conferenza stagionale di Gasperini che, a partire dalle 14, risponderà alle domande dei giornalisti presenti.

La prima risposta di Gasperini riguarda alla settimana vissuta dalla Roma con focus su Dybala: “Quanto successo a Bailey è incredibile. Siamo veramente dispiaciuti, è una situazione difficile da spiegare: peccato davvero. Al di là dell’immediatezza della partita, ma proprio per l’entità dell’infortunio in un gesto consueto. Sul mercato le trattative non so che durata hanno: siamo alla fase finale ed è sempre molto imprevedibile. Guardo la partita con il Bologna. Dybala è rientrato da dieci giorni, secondo me è sulla strada giusta: sta facendo tutto, secondo me non può giocare 90 minuti: o gioca dall’inizio o a partita in corso”.

Roma-Bologna, tra campo e mercato: Gasperini e la ‘stoccata’ sulla situazione Pellegrini

Gasperini ha poi espresso il suo punto di vista sulla rapidità della Roma sul mercato: “Mi aspettavo indubbiamente un mercato più veloce, soprattutto per un allenatore nuovo. Però stiamo lavorando bene e tanto: tutti vorremmo partire con una rosa definita per sfruttare il periodo di preparazione, ma sembra diventata un’utopia”.

Poi sul mercato: “Chiaramente ti fai dei propositi con la società: un conto sono i propositi poi l’altra è la realizzazione che magari ha dei tempi diversi e bisogna vedere in quanto tempo si riesce. Su Dovbyk non ho la sfera di cristallo su quello che succederà. Domani abbiamo l’inizio di campionato: Artem e gli altri convocati dovranno essere concentrati sulla sfida. Quello che succederà nei prossimi giorni lo vedremo”.

Sul confronto tra Ferguson e Dovbyk: “Sono due ottimi ‘strumenti’, diversi: mi sembra che siano entrambi in crescita anche sul piano dinamico e fisico. Se la Roma di oggi è più forte dell’anno scorso lo dovremo capire: è sicuramente una Roma diversa”.

Poi la presa di posizione importante su Pellegrini: “Pellegrini è vicino al recupero, non si è allenato con la squadra. Evidente che il club non ha intenzione di allungare il contratto a Pellegrini ed è evidente che abbia bisogno di giocare per ambire alla Nazionale e ai suoi obiettivi. Ho ereditato questa situazione e cerco di chiarirla. Se lui trova una soluzione adeguata, è contento di andar via ed è contento anche la società ma è faticosa trovarla: ma mi sembra una cosa molto chiara”.

Roma-Bologna, la conferenza stampa di Gasperini: “Si vede che Hermoso ha giocato su livelli alti, su Ferguson…”

Per quanto riguarda i nuovi acquisti: “Non possono giocare tutti, sono i profili su cui la Roma ha pensato di costruire il suo futuro. Sono tutti giovani e bei profili, mi piace lavorare su di loro; arrivano da momenti diversi. El Aynaoui mi pare quello più in condizione ma credo che con loro si possa lavorare bene. I giocatori giusti sono quelli bravi: rientrano nel mio modo di giocare e nelle richieste che sono state fatte a me dalla società, sulla necessità di ringiovanire e di partire da giocatori emergenti. Io sto pensando come lavorare”.

Sulla possibilità di una Roma sin da subito gasperiniana: “La cerchiamo. Se riusciremo già domani non lo so. Giocheremo per vincere nel rispetto dell’avversario, ma anche nella fiducia che possiamo costruirsi e andarci a giocare qualunque partita”.

Infine su Hermoso e Ferguson: “Si vede che ha giocato a livelli alti, è un calciatore serio che si è allenato bene e ha fatto tutte le partite anche se non sembrava essere nei piani. Evan è il classico ragazzo che ha fatto bene due anni fa, poi non ha rispettato le aspettative per infortuni o altre situazioni: è la situazione in cui è bello riuscire ad aiutare questo ragazzo a riportarlo sui valori che aveva qualche anno fa”.