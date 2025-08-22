Scambio saltato e via libera Juventus: affare capitale

Scambio saltato e affare capitale: c’è il via libera per la Juventus per chiudere il calciomercato col botto. Le ultime.

I tormentoni di calciomercato non si sono ancora fermati e, ad oggi, paiono destinati a infiammare ulteriormente le dinamiche di questo mese di agosto ricco fin qui di notizie ed evoluzioni. Al netto di trattative, rumors e ribaltoni, i movimenti in entrata non sono stati numerosi per tutte le squadre del nostro campionato, soprattutto tra le fila di quelle big ben consapevoli di essere ora entrate nel rush finale e decisivo della campagna acquisti.

Con il campionato ormai prossimo ad iniziare, le dinamiche di calciomercato non si arresteranno di fatto quando la palla tornerà a rotolare sui prati di San Siro o dello Stadio Olimpico; tutt’altro, alla luce delle occasioni che, come accaduto già in passato, molte società potranno cercare o decidere di cogliere proprio nei momenti finali di questo mese, imbattendosi in trattative legate anche alle esigenze e alle strettezze economiche e temporali di altri club italiani o europei.

Molto, dunque, starà alla bravura di dirigenze e società nel saper fiutare i margini per concretizzare affari a prezzi o condizioni vantaggiose, stringendo su alcuni di quei nomi fin qui emersi ma non ancora sbloccati o, ancora, affondando colpi a sorpresa.

Scambio saltato in Premier League, non è ancora finita per Andrey Santos alla Juventus

Ad essere coinvolte in queste dinamiche potrebbero essere tante squadre, proprio alla luce della non ancora completata ultimazione della rosa. Ne sanno qualcosa, bene, a Roma o nella Napoli campione di Italia, ma anche a Milano e Torino, dove i nascenti o neonati progetti generano una curiosità di non poco conto, ibridata alla consapevolezza di dover mettere i rispettivi allenatori nelle migliori condizioni possibili per poter far bene e vedere rispettati i propri aneliti tecnico-tattici.

Lo ricorda bene l’operato di Tare con Allegri, così come i reiterati tentativi di Marotta e adepti di aiutare Chivu nella costruzione di una rosa di grande prospettiva. Il tutto, ovviamente, senza dimenticare della Juventus di Tudor, dove fin qui Comolli, Modesto e colleghi hanno operato in modo oculato e attento. Anche per la Vecchia Signora, gli ultimi giorni di mercato potrebbero regalare non poche sorprese, con dinamiche e scenari destinati a intrecciarsi anche con quanto accadrà lontano dal nostro campionato.

Più nello specifico, rimbalza con insistenza una notizia dall’Inghilterra rispetto ad un mancato affare tra Manchester United e Chelsea, coinvolgente Granacho e Andrey Santos. Il primo, come noto, aveva stimolato attenzioni di diversi club italiani tra cui, sin dalle prime battute di questo calciomercato e non solo, quelle del Napoli. La trattativa basata su un possibile scambio e il suo non concretizzarsi, però, interessa soprattutto la su citata Juventus, mossasi su Andrey Santos dopo aver in lui individuato un possibile profilo col quale implementare le caratteristiche e le qualità del centrocampo di Tudor.