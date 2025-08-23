Allegri lo ha già chiamato: Juventus fuori gioco

Poche ore ancora e sarà campionato per il Milan di Massimiliano Allegri. San Siro lo aspetta a braccia parte mentre il tecnico livornese aspetta a braccia aperte un suo ‘pallino’.

Sabato 23 agosto ore 20.45, Stadio San Siro, inizia ufficialmente il campionato del Milan di Massimiliano Allegri. Il tecnico del penultimo tricolore rossonero, con la proprietà ancora marcata Silvio Berlusconi e con Adriano Galliani Amministratore delegato, è ritornato per riscattare una stagione del Diavolo fallimentare.

Il Milan ha deciso di ripartire dal tecnico livornese reduce dal decennio bianconero, in tutti i sensi, desideroso come non mai di riprendersi la panchina dopo la burrascosa notte dell’Olimpico nella finale di Coppa Italia che ha visto la Juventus affrontare, e battere, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, oggi tecnico della Roma.

Oltre al nuovo allenatore il Milan ha deciso di cambiare anche il suo direttore sportivo, ruolo ricoperto da Igli Tare, il quale ha ancora qualcosa da sistemare. Arrivato Victor Boniface, ma ancora non del tutto tramontata l’ipotesi Dusan Vlahovic, il responsabile del mercato rossonero è ora alla ricerca di un centrocampista.

Dalle parti di Milanello circola un nome prestigioso, che appare più avanti, almeno a livello di gradimento, rispetto agli altri contenuti nella lista segreta di Igli Tare. Un profilo assai caro a Massimiliano Allegri, ricordo della comune esperienza con la Juventus: Adrien Rabiot.

Di nuovo insieme al Milan?

La ‘madre’ di tutti i problemi di Adrien Rabiot è da ritrovarsi nello spogliatoio dell’Olympique Marsiglia dopo la gara giocata contro il Rennes. La lite che ha convolto il nazionale francese, ex Juve, ed il suo compagno di squadra, Jonathan Rowe, non soltanto li ha portati ad essere esclusi temporaneamente dalla rosa della prima squadra, ma potrebbe divenire la causa di un loro imminente addio.

Da una madre all’altra, ecco entrare in scena Madame Veronique, madre ed agente di Adrien Rabiot. Un osso duro che ha già iniziato l’attacco frontale, e verbale, al tecnico italiano dell’Olympique Marsiglia, Roberto De Zerbi. Quasi un annuncio di addio e la possibilità concreta di un ritorno dell’ex centrocampista della Juventus in Italia.

Quanto riportato da Michele De Blasis sul suo profilo X sembra confermare tale ipotesi di mercato: “Il Milan vuole accelerare per Adrien Rabiot“. Massimiliano Allegri ha chiamato il suo ‘pallino’ francese ben tre volte negli ultimi giorni facendo ben comprendere le sue volontà. La società rossonera deve, però, prima effettuare una cessione.

Alla Juventus Adrien Rabiot è stato soltanto proposto ma Comolli e Modesto, due francesi, avrebbero rispedito al mittente la proposta di ritorno a Torino del centrocampista loro connazionale. La Juventus ha altri obiettivi e pertanto l’avanzata del Milan può procedere senza ostacoli. A parte Madame Veronique.