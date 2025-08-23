Colpaccio Roma: in prestito dal Liverpool

Nuovo colpo di scena per le trattative dei giallorossi: Massara l’ha messo in lista, svelate subito le condizioni

Sono giorni decisivi per la sessione estiva di calciomercato della Roma. A poco più di un’ora dal fischio d’inizio della gara con il Bologna, l’attenzione di tutto il mondo giallorosso è chiaramente rivolto alla sfida con i felsinei. Tuttavia, Massara sta continuando a lavorare per riuscire a chiudere quelle operazioni cerchiate in rosso nei propri dossier regalando al suo allenatore un ventaglio di soluzioni più ampio.

Oltre ad attendere novità sul fronte Sancho, sulle corsie esterne si prospettano ulteriori novità a stretto giro di posta. Sempre sull’out mancino, ma come vice Angelino, la Roma ha infatti mosso i primi passi per capire la fattibilità dell’operazione Tsimikas. A rivelarlo è Sky Sport che spiega come i capitolini abbiano raccolto informazioni per capire la fattibilità dell’operazione. La formula con la quale la Roma vorrebbe imbastire la trattativa è quella di un prestito (da capire se verrebbe aggiunto un diritto di riscatto). Considerato non imprescindibile per lo scacchiere di Slot, l’esterno greco ha già calamitato l’interesse di diversi club. Tra questi, occhio proprio alla Roma.

Calciomercato Roma, si accende la pista Tsimikas per i giallorossi

Vista la chiusura della campagna trasferimenti ormai non troppo lontana, sono attesi aggiornamenti importanti già all’inizio della prossima settimana. Dai primi contatti, infatti, la Roma capirà non solo la fattibilità dell’operazione ma anche i presupposti con cui intavolare una trattativa che comunque resta piuttosto complicata.

Difficile sì, ma non impossibile. Scaldatasi improvvisamente, la pista Tsimikas potrebbe dunque prendere improvvisamente piede nel caso in cui si materializzassero i presupposti propizi. La Roma osserva, interessata, pronta ad affondare il colpo in caso di aperture importanti da parte del Liverpool che, dopo un’altra estate da protagonista in sede di calciomercato, potrebbe cedere qualche sua pedina nelle ultimissime ore di mercato.

Nel frattempo, Massara non molla la presa per Ziolkowski, che però il Legia non vorrebbe cedere prima della sfida di ritorno del preliminare di Conference League in programma il 28 agosto. Su Sancho, invece, i giallorossi restano in posizione di attesa dopo aver trovato l’accordo con il Manchester United sulla base di una valutazione complessiva da 24 milioni di euro.